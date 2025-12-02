Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lexus LBX 2026 P.F.

Lexus mejora en todo su LBX para 2026

N. S.

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:00

Comenta

La nueva gama LBX 2026 llega para, una vez más, romper con lo establecido y superar lo que se espera de un crossover compacto de ... lujo del segmento B. Tras el éxito y la excelente acogida del modelo desde su lanzamiento en 2023, la marca quiere seguir conquistando a más y más clientes con su LBX. Para ello, estrena la nueva gama 2026, que se renueva con importantes cambios a nivel de estilos y mejoras clave pensadas para elevar las sensaciones y la experiencia de usuario del modelo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  3. 3 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  4. 4 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  5. 5 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  6. 6

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  7. 7 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España
  8. 8

    La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano
  9. 9 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  10. 10 Aluvión de prendas y zapatillas falsificadas incautadas en los mercadillos del Almanjáyar y el Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lexus mejora en todo su LBX para 2026

Lexus mejora en todo su LBX para 2026