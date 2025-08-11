911 Cup: más prestaciones para el Porsche de carreras

J. Bacorelle Lunes, 11 de agosto 2025, 17:58 Comenta Compartir

Porsche ha presentado el nuevo 911 Cup, la última iteración de su exitoso coche de carreras, que se unirá a las parrillas de la Porsche Mobil 1 Supercup y las diferentes copas nacionales a partir de la temporada 2026.

Basado en la generación 992.2 del 911, este nuevo modelo llega con un enfoque claro: ofrecer un rendimiento superior, simplificar la conducción y mantener unos costes operativos razonables.

El precio de esta nueva joya de la competición es de 269.000 euros, sin IVA.

El corazón del nuevo 911 Cup es un motor bóxer atmosférico de 4.0 litros y seis cilindros que ahora entrega 520 CV, diez más que su predecesor, manteniendo su vida útil sin cambios.

Para ello, se han incorporado componentes adicionales del motor del 911 GT3 de serie, como las válvulas de mariposa individuales. La potencia se transmite a una robusta caja de cambios secuencial de seis velocidades con un embrague de competición optimizado.

El diseño del vehículo ha sido renovado para mejorar su aerodinámica y funcionalidad. El frontal ahora se asemeja al 911 GT3 de carretera, con un labio del alerón de tres piezas que facilita su reemplazo.

Porsche 911 Cup

Las aletas incorporan rejillas de ventilación que mejoran la carga aerodinámica en el eje delantero. La zaga, con un diseño más agresivo, también ha sido completamente rediseñada. Además, se han implementado soluciones sostenibles, como la fabricación de la carrocería con fibra de carbono reciclada para estabilizar el precio de las piezas.

En el interior, la atención se ha centrado en el piloto. El nuevo volante multifunción de alta calidad permite ajustar el ABS y el control de tracción de forma sencilla.

Un nuevo panel de control central reduce la necesidad de un ordenador portátil en el pit lane, simplificando las operaciones del equipo. Con estas mejoras, Porsche se asegura de que el 911 Cup siga siendo una plataforma de entrenamiento ideal y el referente indiscutible en la competición monomarca.