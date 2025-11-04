Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Zero LS1 zero press

Zero Motorcycles sorprende en EICMA desvelando su primer escúter, el LS1

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:03

Comenta

Hasta la fecha, Zero Motorcycles se había ceñido a la fabricación de motocicletas eléctricas, un segmento en el que lleva años siendo una de ... las referencias a nivel mundial, y siempre había declinado la posibilidad de ingresar en el segmento de los escúteres eléctricos… Hasta ahora. Y es que en el marco del salón de Milán EICMA, que está teniendo lugar esta misma semana, la firma estadounidense acaba de desvelar su LS1, su «opera prima» en esta categoría de vehículos eminentemente urbanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  4. 4 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  5. 5

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  6. 6 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  7. 7 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  8. 8 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  9. 9 El sorteo de la Bonoloto deja casi dos millones de euros en Granada
  10. 10 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Zero Motorcycles sorprende en EICMA desvelando su primer escúter, el LS1

Zero Motorcycles sorprende en EICMA desvelando su primer escúter, el LS1