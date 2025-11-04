Zero Motorcycles sorprende en EICMA desvelando su primer escúter, el LS1

Hasta la fecha, Zero Motorcycles se había ceñido a la fabricación de motocicletas eléctricas, un segmento en el que lleva años siendo una de ... las referencias a nivel mundial, y siempre había declinado la posibilidad de ingresar en el segmento de los escúteres eléctricos… Hasta ahora. Y es que en el marco del salón de Milán EICMA, que está teniendo lugar esta misma semana, la firma estadounidense acaba de desvelar su LS1, su «opera prima» en esta categoría de vehículos eminentemente urbanos.

Zero LS1

El nuevo modelo de Zero exhibe un diseño moderno y un tamaño compacto, con una distancia entre ejes corta y una altura del asiento baja. La autonomía del nuevo LS1 es de 115 kilómetros mientras que la velocidad máxima se sitúa en los 100 km/h.

Ampliar Zero LS1 ZERO PRESS

Equipa dos baterías intercambiables ubicadas en el suelo que ofrecen opciones de carga flexibles: recarga en casa, en la oficina o en un punto de recarga; con el cargador de serie de 800 W permite cargar del 0 al 95 % en 4,5 horas, o del 20 al 80 % en tan solo 3 horas, mientras que con el cargador rápido opcional de 1.500 W reduce el tiempo carga del 0 al 95% en 2 horas y 45 minutos, y del 20 al 80 % en solo 1 hora y 45 minutos.

Bajo el asiento, el LS1 ofrece un hueco para guardar dos cascos o una tercera batería opcional para ofrecer hasta 173 km de autonomía, la mejor de su segmento. Cuenta con sistema ABS y control de tracción.

El LS1, accesible con el carnet A1 o el B con tres años de experiencia, llegará a España la segunda quincena de diciembre y el precio será de 5.275 euros.

«El LS1 está pensado para quienes se mueven por la ciudad y buscan una movilidad inteligente, con cero gastos en combustible y con la eficiencia que exige la vida moderna», afirma Pierre-Martin Bos, director ejecutivo de Zero Motorcycles. «Es un modelo refinado, conectado y con estilo, diseñado para acercar la conducción eléctrica a un público aún más amplio, manteniéndose fiel a los valores esenciales de Zero: rendimiento y precisión».

Gama 2026

Zero también ha expuesto su renovada gama 2026, que ofrece una capacidad de carga mejorada y nuevas actualizaciones estéticas en todos los modelos: la DSR/X cuenta con ayudas a la conducción mejoradas; la DSR/X Black Forest llega de serie con un cargador rápido de 6 kW; las S y DS vienen ahora equipadas con un cargador integrado de 3,3 kW y una batería de 15,6 kWh (mejorada desde los 14,4 kWh) para una mayor autonomía y una carga más rápida; la SR/F luce una actualización aerodinámica con un carenado rediseñado y apéndices laterales inspirados en los accesorios Quickstrike; y las X Line XE y XB, las más ligeras de la marca, siguen ofreciendo una conducción intuitiva fuera de carretera para usuarios de todos los niveles.

Ampliar Gama Zero 2026 zero press

«Zero sigue liderando el sector no solo en tecnología, sino también en variedad», afirma Bos. «Con la gama de motos eléctricas más completa y avanzada del mercado, los modelos 2026 refuerzan nuestro compromiso de ofrecer prestaciones, calidad y opciones sin rival para quienes apuestan por la movilidad eléctrica».

Lompico Concept

La firma estadounidense también mostró en Milán el vanguardista Lompico Concept, una propuesta que anticipa los avances tecnológicos y la línea de diseño a seguir en el futuro por parte de la marca, adelantando cómo será el software, la conectividad y el estilo en la próxima generación de modelos.

Ampliar Zero Lompico Concept zero press

Equipado con el nuevo sistema operativo Cypher 4, Lompico ofrece una inteligencia más avanzada, un rendimiento que se adapta al entorno y una integración total con el conductor. Cuenta con el nuevo sistema operativo Cypher 4 con conectividad avanzada y sistemas de control adaptativo.

Equipa una batería prevista de 8,8 kWh y potencia máxima de 40 CV y ofrece una capacidad de carga rápida con un objetivo del 0-80 % en menos de una hora. Dispone además de un chasis ligero con control de tracción y suspensiones avanzadas.

«La Lompico marca el camino que seguirá Zero», apuntó Bos. «Es toda una declaración de intenciones: unir diseño, tecnología y experiencia del usuario para definir el futuro de las motos eléctricas».