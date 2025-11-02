Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pierre-Martin Bos zero press

Zero Motorcycles renueva su dirección para impulsar una nueva era global

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:27

Zero Motorcycles ha anunciado el nombramiento de Pierre-Martin Bos como director ejecutivo. Bos sucederá a Sam Paschel, que pasará a ocupar un puesto de ... asesor sénior del consejo de administración tras ocho años de liderazgo transformador. Bos se une a Zero en un momento crucial de expansión e innovación aportando más de dos décadas de experiencia en la industria automovilística internacional para guiar a la empresa hacia su próxima era de crecimiento.

