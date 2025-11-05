Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Matriculaciones de motocicletas en octubre 2025

Las ventas de motos en octubre crecieron un 19% en España

Canal Motor

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:30

Comenta

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró octubre de 2025 con un total de 26.575 registros, lo que implica un crecimiento ... del +19% respecto a octubre de 2024. En el acumulado, el sector crece un +10,1% con un total de 225.459 unidades registradas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  4. 4 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  5. 5

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana
  6. 6 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  7. 7

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase
  8. 8 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  9. 9 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  10. 10 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las ventas de motos en octubre crecieron un 19% en España

Las ventas de motos en octubre crecieron un 19% en España