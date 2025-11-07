Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ultraviolette presenta sus nuevas X-47 Crossover, Tesseract, Shockwave y F99 y su nuevo casco con conectividad por radar

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:00

Tras su reciente llegada al mercado español, la firma india Ultraviolette ha presentado en el salón EICMA de Milán, la feria de novedades más prestigiosa ... de la industria de las dos ruedas, cuatro novedades que ampliarán su oferta de vehículos eléctricos aquí a lo largo de los próximos meses: la X-47 Crossover, el scooter Tesseract, la moto eléctrica de campo Shockwave y la F99, la primera moto eléctrica que inaugura la plataforma técnica de competición de Ultraviolette.

