Ultraviolette presenta sus nuevas X-47 Crossover, Tesseract, Shockwave y F99 y su nuevo casco con conectividad por radar

Tras su reciente llegada al mercado español, la firma india Ultraviolette ha presentado en el salón EICMA de Milán, la feria de novedades más prestigiosa ... de la industria de las dos ruedas, cuatro novedades que ampliarán su oferta de vehículos eléctricos aquí a lo largo de los próximos meses: la X-47 Crossover, el scooter Tesseract, la moto eléctrica de campo Shockwave y la F99, la primera moto eléctrica que inaugura la plataforma técnica de competición de Ultraviolette.

Además, la compañía india ha aprovechado los focos de la principal feria mundial del sector de las dos ruedas para presentar el casco Crossfade, fabricado en fibra de carbono y con conectividad y comunicación por radar.

Ampliar Ultraviolette X-47 Crossover,

La X-47 es un modelo crossover que destaca por ser la primera eléctrica en incorporar tecnología radar integrada de serie. El sistema de radar se adapta de forma inteligente a ángulos de inclinación de hasta 20 grados y compensa automáticamente las variaciones de balanceo y cabeceo, ofreciendo cuatro tecnologías ADAS: detección de ángulo muerto, asistente de cambio de carril, alerta de adelantamiento y advertencia de colisión trasera. También incorpora una unidad de cámara de a bordo integrada.

Equipada con una batería de 10,3 kWh de capacidad, la X-47 ofrece una potencia máxima de 40,2 CV y un par motor de 100 Nm. Esto le permite acelerar de 0 a 60 km/h en sólo 2,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 145 km/h. También incorpora el sistema ABS de doble canal de Bosch, tres niveles de control de tracción y cuenta para el sistema de frenado con un disco delantero de 320 mm de diámetro con pinza fija de cuatro pistones y pastillas sinterizadas, complementado por un disco trasero de 230 mm con pinza flotante de un pistón. Equipa horquillas delanteras invertidas tipo cartucho de 41 mm y un amortiguador trasero mono-shock, ambos con ajuste de precarga y una distancia al suelo de 200 mm.

Ampliar Ultraviolette Tesseract

La scooter eléctrica Ultraviolette Tesseract incorpora, por primera vez en su segmento, un sistema de radar y cámara de a bordo integrados, combinados con los retrovisores Omnisense, que proporcionan tecnologías avanzadas de seguridad, como detección de ángulo muerto, asistente de cambio de carril, asistente de adelantamiento y alertas de colisión en tiempo real. También está equipada con control de tracción y frenada regenerativa. Además, la Tesseract cuenta con una pantalla TFT táctil de 7 pulgadas e iluminación LED multicolor integrada en los retrovisores exteriores. Calza neumáticos con unas llantas de 14 pulgadas de diámetro, y ofrece un amplio espacio de almacenamiento bajo el asiento de 34 litros de capacidad.

Ampliar Ultraviolette Shockwave

La Shockwave es una motocicleta ligera, que ofrece un gran par motor de 50,5 Nm en la rueda trasera y acelera de 0 a 60 km/h en solo 2,9 segundos. Cuenta además con una rueda delantera con llanta multiradial de 19 pulgadas equipada con un neumático de medidas 90/90 R19, mientras que la rueda trasera equipa una llanta multiradial de 17 pulgadas sobre un neumático de medidas 110/90 R17.

Ampliar Ultraviolette F99

La F99 marca el inicio de la incursión de la marca en el desarrollo de una plataforma de competición y está construida sobre un nuevo sistema de propulsión eléctrica, un chasis y un paquete de baterías de nueva generación. Incorpora un Exoesqueleto completo de fibra de carbono, paquete de baterías de fibra de carbono, arquitectura de batería de 400 V y sistema de transmisión refrigerado por líquido. La F99 es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos, además de poder alcanzar la velocidad máxima 200 km/h en menos de 10 segundos.

Ampliar Casco Ultraviolette UV Crossfade

Ultraviolette también ha presentado el UV Crossfade, su primer casco con carcasa exterior de fibra de carbono que integra un módulo de conectividad con información en tiempo real. Además, el dispositivo Cardo ofrece conectividad fluida entre pilotos y grupos de conducción mediante la red de comunicación entre conductores (mesh network).

Gracias al sistema Dynamic Alert Sequencing (D.A.S), el software avanzado analiza, evalúa y prioriza las alertas de tráfico en tiempo real. Cuando el casco está conectado a la red local de comunicación entre conductores o a llamadas remotas por teléfono, la interfaz D.A.S evalúa las notificaciones entrantes desde la motocicleta y las asigna dinámicamente a la unidad Cardo conectada del piloto.