Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nuevas Triumph Tiger 900 Alpine y Desert triumph press

Triumph presenta las nuevas ediciones especiales Alpine y Desert de su Tiger 900

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:00

Comenta

Triumph acaba de desvelar dos ediciones especiales de su Tiger 900 que elevan las pretensiones aventureras del modelo de serie con un nivel superior ... de especificaciones y nuevos esquemas de color con gráficos exclusivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  3. 3 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  4. 4 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  5. 5 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  6. 6 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  7. 7 Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
  8. 8 Una pelea entre dos antiguas amigas que se inició en las redes y degeneró en agresiones
  9. 9 Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Triumph presenta las nuevas ediciones especiales Alpine y Desert de su Tiger 900

Triumph presenta las nuevas ediciones especiales Alpine y Desert de su Tiger 900