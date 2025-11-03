Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Triumph Trident 800 triumph press

Triumph lanza la nueva Trident 800, una versión más potente y deportiva de su naked de acceso

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

Al igual que la gama Tiger Sport, Triumph ha decidido desdoblar también su gama Trident, hasta ahora disponible en 660, creando la nueva Trident 800, ... un modelo naked basado en su «hermana pequeña» pero con un nuevo motor de mayor cilindrada y potencia y unos componentes que aumentan su personalidad deportiva, enfocándose a esos usuarios que busquen un mayor rendimiento y emociones más fuertes en carretera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  5. 5 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  6. 6

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  7. 7 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  8. 8 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  9. 9

    El misterio de los botones que cambian el color de los semáforos
  10. 10 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Triumph lanza la nueva Trident 800, una versión más potente y deportiva de su naked de acceso

Triumph lanza la nueva Trident 800, una versión más potente y deportiva de su naked de acceso