Triumph actualiza su icónica gama Bonneville con más electrónica y confort

Tras 120 años de historia, Triumph es una de las marcas que mejor conserva su espíritu y personalidad, pero sin cesar en la evolución de ... sus modelos con tecnología vanguardista. De cara a 2026, la casa de Hinckley acaba de anunciar que renueva los siete modelos que completan su familia Modern Classics, que ahora llega equipada con la tecnología más actual.

Esta gama Bonneville llega con mejoras en la Scrambler 900, la Scrambler 1200 XE, la Bonneville Bobber, la Bonneville Speedmaster y las Bonneville T100, T120 y T120 Black. Una actualización que implica nuevas suspensiones, mejoras de chasis y sistemas electrónicos avanzados. Además, ahora toda la gama será accesible para los usuarios con carné A2 gracias a un kit de limitación específico.

Como explica Paul Stroud, Chief Commercial Officer de Triumph Motorcycles, «la gama Bonneville sigue evolucionando porque nuestros motoristas así lo esperan. Quieren un estilo atemporal, pero también tecnología actual, un rendimiento en el que puedan confiar y cuidados detalles. En toda la gama, hemos refinado lo que importa y mantenido lo que hace especiales a estas motos».

Ampliar Triumph Scrambler 2026

Toda la gama Bonneville 2026 incorpora el nuevo ABS y control de tracción optimizados para curvas, gestionados a través de una IMU que calibra la intervención de cada sistema en función del ángulo de inclinación y otros parámetros dinámicos. También se introduce control de velocidad, puerto USB-C y faro de LED con luces de conducción diurna DRL.

La Scrambler 900 recibe un nuevo chasis, ahora con suspensiones Showa de altas prestaciones, un nuevo basculante de aluminio, nuevas llantas y los frenos radiales con un disco delantero de mayor diámetro. Estrena un cuadro de instrumentos, iluminación LED completa y opción de conectividad Bluetooth.

Ampliar Triumph Bonneville Bobber 2026

Las Bonneville Bobber y Speedmaster incorporan ahora un depósito más grande, de 14 litros. La Bobber recibe un asiento flotante más ancho y acolchado, mientras que la Speedmaster estrena asientos más amplios y un manillar más recto. También añaden el control de velocidad y las llantas de aluminio.

Las Bonneville T100, T120 y T120 Black, así como a la Scrambler 1200 XE, incorporan mejoras en diseño y componentes.

Ampliar Triumph Bonneville 2026

En la Scrambler 1200 XE se combinan las suspensiones Showa y Öhlins, ambas totalmente ajustables y con 250 mm de recorrido, mejorando su capacidad off-road.

Las Bonneville T100 y T120 reciben también nuevos esquemas de color, con acabados y líneas decorativas pintadas a mano, y un emblema circular en los paneles laterales que enmarca el logotipo Bonneville en plata o dorado, como guiño al modelo original de 1959. Además, por primera vez, los modelos T120 son limitables al A2.

Los nuevos modelos llegarán a los concesionarios Triumph a partir de diciembre de 2025. En el mercado español, la llegada de la renovada gama Bonneville se realizará de forma escalonada, con los siguientes precios y fechas de disponibilidad:

- Triumph Scrambler 1200 XE 2026, desde 16.995 €, disponible a partir de diciembre de 2025.

- Triumph Bonneville Bobber 2026, desde 16.695 €, disponible a partir de enero de 2026.

-Triumph Bonneville Speedmaster 2026, desde 16.695 €, disponible a partir de enero de 2026.

- Triumph Bonneville T100 2026, desde 11.695 €, disponible a partir de febrero de 2026.

- Triumph Bonneville T120 2026, desde 14.695 €, disponible a partir de febrero de 2026.

- Triumph Bonneville T120 Black 2026, desde 14.695 €, disponible a partir de febrero de 2026.

-Triumph Scrambler 900 2026, desde 11.995 €, disponible a partir de marzo de 2026.