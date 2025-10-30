Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Gama Triumph Bonneville 2026 triumph press

Triumph actualiza su icónica gama Bonneville con más electrónica y confort

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:00

Comenta

Tras 120 años de historia, Triumph es una de las marcas que mejor conserva su espíritu y personalidad, pero sin cesar en la evolución de ... sus modelos con tecnología vanguardista. De cara a 2026, la casa de Hinckley acaba de anunciar que renueva los siete modelos que completan su familia Modern Classics, que ahora llega equipada con la tecnología más actual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  2. 2 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  3. 3 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  6. 6 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  7. 7 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  8. 8 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  9. 9

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  10. 10

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Triumph actualiza su icónica gama Bonneville con más electrónica y confort

Triumph actualiza su icónica gama Bonneville con más electrónica y confort