SYM lanza su nuevo scooter GT de media cilindrada, el Joymax Z 300

Tras los recientemente presentados ADX 300 y ADXTG 400 y junto al conocido Maxsym GT 400, SYM vuelve a reforzar su gama de scooters de media cilindrada con el lanzamiento del nuevo Joymax Z 300, un GT dirigido a usuarios que busquen soluciones a medida de movilidad tanto para el día a día, en desplazamientos urbanos e interurbanos, como para escapadas más lejanas.

Equipa un motor monocilíndrico Euro5+, de 4 tiempos y 4 válvulas con refrigeración líquida y 278 cc, que entrega una potencia máxima de 26 CV a 8000 rpm y un par máximo de 26 Nm a 6000 rpm.

En el apartado de tecnología, cuenta con pantalla dashboard TFT a color de 7 pulgadas con tres estilos de visualización personalizables y un modo automático day&night que ajusta el brillo de la pantalla en función de la luz ambiental. Esta pantalla informa, entre otras cosas, de los testigos de ABS y control de tracción, aviso de caballete lateral desplegado o cuando el asiento está abierto.

También dispone de Smart Key o llave inteligente o sistema de iluminación Full LED, compuesta por doble faro delantero, doble piloto trasero e intermitentes integrados en el carenado.

Ampliar Espacio bajo el asiento del nuevo SYM Joymax Z 300 sym press

En la parte ciclo, el nuevo Joymax Z 300 incorpora un sistema de suspensión con horquilla telescópica de 46 mm de diámetro en la rueda delantera y doble amortiguador trasero regulable en precarga. La frenada se confía a un disco lobulado de 260 mm con pinza de anclaje radial de 4 pistones en el tren delantero, y un disco de 240 mm con pinza de 2 pistones en la rueda trasera. El depósito de combustible es de 12 litros.

El paquete de seguridad se completa con un sistema ABS de doble canal firmado por Bosch y control de tracción (TCS) desconectable.

Se trata de un vehículo confortable gracias a su parabrisas ajustable en dos posiciones, y un asiento a 755 mm de altura con respaldo ajustable.

El espacio bajo el asiento es de 45 litros y permite guardar un casco integral y otro tipo jet. Cuenta además con tomas de carga USB de tipo A y C, y una guantera en contraescudo delantero.

El nuevo SYM Joymax Z 300 ya está disponible en los Concesionarios Oficiales SYM en tres colores: blanco, negro matey gris. Su precio es de 4.599 euros e incluye 5 años de garantía sin coste añadido y seguro gratuito el primer año incluido.