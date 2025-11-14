Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Novedades SYM en el EICMA 2025 sym press

SYM evoluciona su gama de escúteres y presenta cuatro novedades: TTLBT 500, Cruisym 400, Jepardo 300 y Joyride 300

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:00

Comenta

SYM acudió al salón de Milán EICMA 2025, la cita más importante del mundo de la moto, con nuevas propuestas en el segmento escúter ... que llegarán a los concesionarios a lo largo de 2026. La firma taiwanesa, importada a España por el Grupo Motos Bordoy desde hace 20 años, lleva años siendo una de las referencias en movilidad urbana: tras posicionarse desde el 2017 en el top 5, este año ha logrado un nuevo hito afianzando el cuarto lugar como marca más vendida. Hay que destacar que es la firma con la gama de scooters más amplia del mercado, y que ofrece 5 años de garantía en toda su gama de productos de 125 cc y superior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  2. 2 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  3. 3 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  4. 4 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  5. 5 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
  6. 6 Una granadina reprocha a la ministra los fallos en las pulseras: «Los protocolos no funcionaron, hable con las víctimas»
  7. 7

    Investigan si un brasero originó el fuego en el que murió una niña en Las Gabias
  8. 8

    «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón»
  9. 9

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  10. 10 Los granadinos que son los médicos mejor valorados de España: «Trabajo como si yo fuera también paciente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal SYM evoluciona su gama de escúteres y presenta cuatro novedades: TTLBT 500, Cruisym 400, Jepardo 300 y Joyride 300

SYM evoluciona su gama de escúteres y presenta cuatro novedades: TTLBT 500, Cruisym 400, Jepardo 300 y Joyride 300