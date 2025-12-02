Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

QJ Motor Fort 125N qj motor press

Probamos el nuevo QJ Motor Fort 125N, un superdotado y habilidoso maxiscooter GT

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:30

En sólo tres años, QJ Motor ha pasado de cero a 26. En 2023, aparecía en el mercado español esta marca china con fuertes promesas ... de crecimiento y, a las puertas de 2026, ya está comercializando dos docenas de vehículos que abarcan las categorías Adventure, Custom, Street y Scooter. En el pasado Salón Internacional de la moto de Milán EICMA 2025, la exposición más relevante del sector en el mundo, el stand de QJ aparcaba 60 modelos, muchos de los cuales ya se comercializan en los concesionarios europeos y muchos otros que están por llegar.

