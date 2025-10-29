Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

EICMA P.F.

Las principales marcas de motos, exhibiciones de stunt y trial y también pilotos, se dan cita en Milán

N. S.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:00

El Salón Internacional de la Moto y los Accesorios, EICMA, celebrará su 82 edición en el recinto Fiera Milano Rho, consolidándose una vez más como ... la cita más importante del motociclismo mundial. Los días 4 y 5 de noviembre estarán dedicados a prensa y profesionales, y del 6 al 9 abrirá sus puertas al público general. En ella se presentarán todos los modelos que están por llegar y algunos prototipos que despertarán las pasiones de todos los asistentes. Todas las marcas del sector estarán presentes en una zona de exposición que llenará varios pabellones que no te puedes perder.

