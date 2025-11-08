Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nuevo Voge SR16 voge press

Nuevo Voge SR16, un práctico scooter rueda alta con uno de los equipamiento más completos

V. D.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:00

Comenta

El Voge SR16 es un scooter de rueda alta y suelo plano que integra toda clase de soluciones adaptadas al día a día en ... la ciudad. Ofrece bajo el asiento espacio para un casco integral y, gracias al baúl de serie, la oportunidad de guardar un segundo casco integral. El SR16 viene además con un gran parabrisas y paramanos desmontables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reservan mesa en un restaurante de Granada, llegan tarde y les dejan una mala reseña: «No puedo estar así un sábado por la noche»
  2. 2 Tiene 37 años y ha cometido ya 80 robos: la Guardia Civil caza a un conocido ladrón de Granada
  3. 3 Muere un trabajador tras sufrir una caída desde el tejado de una nave en Maracena
  4. 4 Meteorólogos adelantan nevadas en Granada, frío invernal y lluvias: las zonas más afectadas
  5. 5

    Una vela junto a una bombona de butano, causa del incendio en Joaquina Eguaras
  6. 6 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  7. 7 El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad
  8. 8 Granada contará con 14 festivos laborales en 2026 y numerosos puentes
  9. 9 El bello pueblo de Granada de 400 habitantes con una de las calles más estrechas de España
  10. 10 Granada saca a la venta la última parcela de los Oestes, que puede albergar casi 100 viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nuevo Voge SR16, un práctico scooter rueda alta con uno de los equipamiento más completos

Nuevo Voge SR16, un práctico scooter rueda alta con uno de los equipamiento más completos