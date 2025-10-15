Nuevo Morbidelli SC125RE: Un scooter moderno con encanto atemporal

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:00 Comenta Compartir

La histórica firma de origen italiano ha buscado cuidar los detalles de su nuevo scooter de línea retro, el SC125RE, para ofrecerle una imagen con encanto para motoristas amantes del estilo vintage, pero al mismo tiempo ha incorporado soluciones tecnológica y de equipamiento que lo convierten en un vehículo adaptado al día a día en la ciudad con practicidad.

Exhibe un faro delantero elevado de inspiración clásica, luz trasera vertical con intermitentes integrados y un tablero central elegante. Bajo el asiento, incorpora un práctico espacio de almacenamiento para un casco u objetos personales. Su carrocería está disponible en colores blanco y gris.

La SC125RE monta un motor monocilíndrico de 124,6 cc, de cuatro tiempos y dos válvulas, con refrigeración líquida lateral y sistema de inyección electrónica EFI. Ofrece una potencia máxima de 11 CV a 7.500 rpm y un par de 11,2 Nm a 5.500 rpm, rendimiento adaptado al uso urbano. La transmisión es automática mediante variador continuo (CVT), con transmisión final por correa trapezoidal.

La parte ciclo cuenta con una suspensión delantera de horquilla telescópica (85 mm de recorrido) y un monoamortiguador trasero regulable en cinco posiciones de precarga (88 mm de recorrido). Los frenos son de disco en ambas ruedas, con un diámetro de 200 mm delante y 190 mm detrás. Las llantas de aleación de aluminio montan neumáticos en medidas 120/70-12, tanto delante como detrás.

El equipamiento cuenta con cuadro de instrumentos digital LCD, arranque sin llave, puerto de carga USB y sistema de iluminación Full LED (faro, intermitentes y piloto trasero), además de luz de emergencia integrada.

El Morbidelli SC125RE mide 1.945 mm de largo, 700 mm de ancho y 1.155 mm de alto, con una distancia entre ejes de 1.360 mm. Su asiento, situado a 785 mm del suelo, permite un acceso cómodo y seguro para todo tipo de usuarios. La distancia libre al suelo es de 120 mm, mientras que el peso en orden de marcha alcanza los 139 kg. Su depósito tiene una capacidad de 7 litros.

La nueva Morbidelli SC125RE 2025 ya está disponible en los concesionarios oficiales con un precio desde 2.690 €.