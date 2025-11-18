Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Honda SH125i 2026 honda press

La nueva Honda SH125i recibe mejoras en su estilo y funcionalidad para afianzar su popularidad urbana

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:00

Comenta

El éxito de la familia SH de Honda no tiene parangón en el mundo de las dos ruedas. En el mercado desde 1984, ... cuando fue lanzada la fundadora de la gama, la SH50, la familia ya supera el millón de unidades vendidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  8. 8 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  9. 9 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  10. 10

    Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La nueva Honda SH125i recibe mejoras en su estilo y funcionalidad para afianzar su popularidad urbana

La nueva Honda SH125i recibe mejoras en su estilo y funcionalidad para afianzar su popularidad urbana