Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
XR Motos vence en la carrera de resistencia de motos eléctricas con una Zero zero press

XR Motos vence en la carrera de resistencia de motos eléctricas con una Zero

Canal Motor

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:00

Comenta

El equipo XR Motos logró la victoria en la Electric Motos Endurance Challenge imponiéndose a marcas de referencia del sector como Stark y otros fabricantes, ... al manillar de una Zero Motorcycles FXS de 2016.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  2. 2 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  3. 3

    «Hemos escuchado unos golpetazos muy fuertes y luego un alarido desgarrador»
  4. 4 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  5. 5 Oleada de solidaridad en Las Gabias con la familia de la pequeña fallecida: «Lo han perdido todo, no vamos a quedarnos parados»
  6. 6

    Detienen y dejan en libertad a los primeros cuatro agentes que declaran por la trama de la Policía Local de Granada
  7. 7

    La Academia de Bellas Artes de San Fernando pide la demolición total del hotel Reuma
  8. 8

    El hermano de la menor fallecida en un fuego en Las Gabias está fuera de peligro
  9. 9 Diputación hace efectiva la compra de la casa de los Dengra por 1,2 millones
  10. 10

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal XR Motos vence en la carrera de resistencia de motos eléctricas con una Zero

XR Motos vence en la carrera de resistencia de motos eléctricas con una Zero