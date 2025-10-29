Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hero Hunk 440 y Xpulse 200

Las motos de Hero, el gigante indio, llegan a España

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:00

Comenta

Hero MotoCorp, con sede en Nueva Delhi (India), confirma su entrada oficial en España en colaboración con Noria Motos, parte del Grupo ONEX ... y sus modelos Euro 5+. Con más de 125 millones en todo el mundo, esta expansión supone la entrada de Hero MotoCorp en su 50º mercado internacional, al tiempo que refuerza su presencia en Europa. Este aterrizaje se produce arrancando con dos modelos, la Xpulse 200 4V (que cuenta con una versión Pro) y la Hunk 440.

