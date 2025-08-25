Motos de alquiler: ¿Cuáles son las más deseadas en verano?

V. D. Lunes, 25 de agosto 2025, 12:30 Comenta Compartir

Cada vez son más los motoristas que, para disfrutar de un viaje sobre dos ruedas durante las vacaciones veraniegas, optan por el alquiler. Existen webs especializadas de alquiler que disponen de un amplio catálogo de modelos para elegir aquel que mejor se adapte a las características del viaje y la experiencia y necesidades del conductor. Pero, ¿cuáles son las motos más demandadas para este propósito en España?

Tal y como confirman plataformas como Momoven, especialista en el alquiler de motos premium entre particulares, este verano han triunfado las motos trail y naked. Según su ranking, entre las favoritas destacan cinco modelos que lideran tanto en reservas como en el número de veces guardadas como favoritas: Yamaha Ténéré, BMW S1000RR, Yamaha MT125, BMW R1300 GS y Ducati Streetfighter.

Por segmentos, las motos naked y trail son las grandes triunfadoras del verano, gracias a su versatilidad, comodidad y atractivo para trayectos tanto urbanos como de larga distancia. Las trail, en especial, son las que mayor rentabilidad están generando para los propietarios de la plataforma, con ingresos que pueden superar los 10.000 euros al año por moto.

«Estas cifras confirman que el alquiler se ha consolidado como la nueva forma de disfrutar del mundo de la moto, sin necesidad de tener una en propiedad, y con acceso a modelos exclusivos que en otros canales son imposibles de encontrar. Además, también supone una fuente de ingresos extra para que propietarios puedan sacarle la máxima rentabilidad a sus motos», explica David Berbel, CEO y cofundador de Momoven.

La temporada estival no solo incrementa el número de reservas, sino que también amplía el perfil de usuarios. Se registra un repunte de turistas internacionales que buscan motos deportivas o naked de alta cilindrada para rutas de largo recorrido. Al mismo tiempo, el usuario local mantiene la demanda de motos para escapadas de fin de semana, rutas en pareja o incluso para ocasiones especiales como regalos, bodas o rodajes.

Las reservas más comunes tienen una duración media de 3 días, aunque algunos contratos alcanzan las 6 semanas y más de 7.000 kilómetros. Además, existe una comunidad fiel de riders que enlaza una reserva con otra para probar nuevas motos constantemente.