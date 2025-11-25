Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
MADRID X MOTO 2026

MADRID X MOTO 2026: La emoción del motor vuelve a la capital

Canal Motor

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:15

Comenta

Del 10 al 12 de abril de 2026, el universo de las dos ruedas tiene una cita en MADRID X MOTO, el Salón Comercial ... de la Motocicleta, que se celebrará en las instalaciones de La Torre – Ciudad del Conductor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  4. 4 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  5. 5 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  6. 6 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  7. 7 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  8. 8

    Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»
  9. 9 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  10. 10 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal MADRID X MOTO 2026: La emoción del motor vuelve a la capital

MADRID X MOTO 2026: La emoción del motor vuelve a la capital