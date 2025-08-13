Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
LS2 Spectrum ls2 press

LS2 lanza el Spectrum, su primer intercomunicador con Inteligencia Artificial

V. D.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:00

El nuevo intercomunicador LS2 Spectrum, fruto de la colaboración entre LS2 y Midland, marca un hito en el sector al ser el primero en incorporar Inteligencia Artificial para la cancelación de ruido. Pensado para facilitar la comunicación entre motoristas, permite la conexión simultánea de hasta cuatro usuarios, con un alcance de más de 1.000 metros, y más de 500 metros entre cascos de Fibra de Carbono, y una autonomía de conversación activa superior a las 20 horas.

De la alianza entre LS2 y Midland nace el LS2 Spectrum, un dispositivo pionero no solo por su uso de IA, sino también por su diseño SSF (Slim, Strong and Flexible, es decir, Estrecho, Resistente y Flexible), que lo hace adaptable a cualquier casco LS2. Además, cuenta con certificación IP67 de resistencia al agua.

El sistema de audio, fabricado por RCF, incorpora altavoces HD de 40 mm. También destaca por su compatibilidad universal: puede conectarse con intercomunicadores de otras marcas, con teléfonos móviles, GPS y pantallas TFT de motocicletas.

El LS2 Spectrum ya está disponible con un precio recomendado de 159€, y es compatible con todos los cascos LS2 intercom.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  2. 2

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  3. 3

    La piscina de Granada que abre gratis por la ola de calor
  4. 4 Lorena y Jéssica, las jóvenes de Freila que dan vida a su pueblo al recuperar las casas cueva del Geoparque de Granada
  5. 5

    Confirmado: Órgiva afronta el primer brote de lengua azul de Granada
  6. 6

    Despliegue de la Guardia Civil para sorprender al dueño de un invernadero recóndito de marihuana
  7. 7 El chiringuito que te transporta a Bali sin salir de Granada: «Nuestra propuesta es única»
  8. 8 Diputación pedirá explicaciones a la empresa del trabajador fallecido en Alhendín
  9. 9

    Envían a prisión al detenido por el homicidio de un joven en Pinos Puente
  10. 10

    Identifican a dos menores tras intentar robar a una mujer en Padul y dejarla en el suelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal LS2 lanza el Spectrum, su primer intercomunicador con Inteligencia Artificial

LS2 lanza el Spectrum, su primer intercomunicador con Inteligencia Artificial