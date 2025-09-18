Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

XYTE ONE F. P.

Llega a España el revolucionario XYTE ONE, una alternativa eléctrica al coche tradicional

Canal Motor

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:00

La empresa alemana XYTE Mobility presenta el revolucionario vehículo eléctrico XYTE ONE, que ya está disponible en Madrid y Barcelona, como una alternativa vanguardista y sostenible a los vehículos urbanos tradicionales.

Está equipado con un motor que entrega 19 kW (25 CV) y un par motor de 55 Nm, y cuenta con limitador electrónico a 99 km/h, suficiente para vías urbanas e interurbanas. Su transmisión automática está integrada en el basculante trasero e incorpora marcha atrás.

Su batería de 7,6 kWh proporciona una autonomía de hasta 112 km (ciclo WMTC) y la carga de 20 al 80 % se completa en apenas 2,2 horas.

El puesto de conducción está equipado con una pantalla táctil de 10 pulgadas que centraliza toda la información del vehículo. Además, incluye conectividad LTE y Bluetooth para navegación avanzada, seguimiento remoto y gestión a través de una app.

La iluminación es completamente LED, y el sistema de suspensión con doble trapecio y amortiguadores verticales aporta estabilidad.

Con una altura de asiento de 63 cm, el acceso es cómodo. El peso es de 206 kg (incluyendo la batería) y su distancia entre ejes de 158 cm, lo que se traduce en aplomo en curvas y frenadas. Además, su radio de giro de 601 mm lo hace muy ágil en calles estrechas y giros cerrados.

El XYTE ONE tiene una presencia visual contundente gracias a su ancho de vía delantero de 65 cm y neumáticos de 14 y 15 pulgadas.

XYTE Mobility lanza el XYTE ONE con una promoción especial de 10.750 € + IVA (13.008 € IVA incluido) para las primeras 500 reservas. Además, puede conducirse con el carnet B de coche y sin necesidad de llevar casco, permitiendo acceso sin restricciones a las zonas de bajas emisiones.

