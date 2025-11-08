Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Kove MX250 CROSS R Kove press

Kove inunda su catálogo con nuevos modelos, reforzando sus gamas Adventure, Rally, Street, Custom y MX

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:00

Esta edición de EICMA supone un nuevo capítulo para Kove, que llega con muchos modelos nuevos y un salto cualitativo en diseño, tecnología y ... funcionalidad. Además, la marca china mantiene su lema 'Focus on Performance', evolucionando motos para los circuitos, rally raid, motocross… y, finalmente, llevando esa tecnología a la calle. Tras la victoria en el WorldSSP300 este año de la mano de Beñat Fernández, y el triunfo en el Rally Addax el año pasado con Javi Vega, la marca reafirma su compromiso con la competición de más alto nivel.

