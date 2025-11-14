Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Indian Sport Scout RT indian press

Indian Motorcycle lanza sus nuevas Sport Scout RT y Sport Scout Sixty

V. D.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

Como novedad para 2026, Indian Motorcycle ha introducido la Sport Scout RT, incorporando un diseño moderno y aportando un espíritu más agresivo y más ... capacidad a la gama Scout. Las maletas rígidas con cierre ofrecen más de 37 litros de almacenaje a prueba de agua y son capaces de albergar un equipo entero de moto, incluyendo botas, pantalones, chaqueta y guantes. Su diseño con tapa superior es práctico y maximiza la capacidad de carga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

