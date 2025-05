La gran apuesta de Zero Motorcycles para 2025, en cinco claves

Zero XE y XB

V. D. Martes, 6 de mayo 2025, 18:00 Comenta Compartir

Zero Motorcycles cuenta en su renovado catálogo con dos de sus grandes apuestas para este 2025: la Zero XE y la Zero XB. Integradas en la nueva familia X Line, ambas motos eléctricas de off-road llegan para revolucionar el segmento con una propuesta diferencial en el mercado: rendimiento, sencillez y tecnología al servicio de todo tipo de conductores.

Cinco claves que convierten a la Zero XE y la Zero XB en referentes de la movilidad eléctrica off-road en este 2025:

1. Accesibilidad sin precedentes para todos los usuarios

Las Zero XE y XB han sido diseñadas con un objetivo claro: eliminar las barreras de entrada al mundo del off-road eléctrico. La Zero XE se puede conducir con el carnet A1 o el B (con al menos tres años de antigüedad), mientras que la Zero XB está homologada para conductores con licencia de ciclomotor o carnet de coche. Esta accesibilidad convierte a la gama X Line en una opción ideal para jóvenes, nuevos usuarios y entusiastas de todas las edades quieren disfrutar de la conducción off-road sin complicaciones.

2. Diseño ligero y gran maniobrabilidad

La Zero XE, con un peso de solo 101 kilos, y la Zero XB, con tan solo 63 kilos, ofrecen una agilidad sin comparación en su categoría. Esta ligereza, combinada con una posición de conducción ergonómica y una geometría adaptada a terrenos mixtos, permite una conducción intuitiva y divertida tanto en caminos de tierra como en zonas urbanas o rurales. Incluso los usuarios con menos experiencia pueden atreverse con caminos y pistas de tierra con confianza y control.

3. Baterías extraíbles

Uno de los aspectos más valorados por los usuarios es la facilidad de uso, y en este sentido la X Line cumple con creces. Ambas motos cuentan con baterías extraíbles: 4,3 kWh en la XE y 2,4 kWh en la XB. Esta configuración permite una autonomía de hasta 100 km en la XE y 75 km en la XB en condiciones moderadas de uso. Además, su sistema de carga doméstica ofrece máxima comodidad sin necesidad de infraestructura específica para recargar.

4. Tecnología avanzada para una experiencia personalizada

Tanto la XE como la XB incorporan tres modos de conducción (Eco, Standard y Sport), permitiendo adaptar el rendimiento a cada estilo o situación. A esto se suman sistemas como el control de tracción (desconectable), el sistema de asistencia en pendientes y una pantalla TFT de 2,4 pulgadas que proporciona datos en tiempo real de forma clara e intuitiva. Estas innovaciones sitúan a la gama X Line a la vanguardia de la tecnología en su categoría.

5. Precio competitivo con visión de futuro

Zero Motorcycles apuesta por democratizar el acceso a la movilidad eléctrica con precios especialmente pensados para el mercado español: 6.510 euros para la Zero XE y 4.475 euros para la Zero XB (IVA incluido), y 5.380 euros y 3.599 euros respectivamente en las Islas Canarias. Esta política forma parte de la iniciativa «All Access», cuyo objetivo es abrir el mundo de la conducción eléctrica de alto rendimiento a un público cada vez más amplio y diverso.

Las Zero XE y XB ya están disponibles en concesionarios de Zero Motorcycles en España. Para quienes buscan una moto eléctrica off-road versátil, ligera y tecnológicamente avanzada, la nueva gama X Line representa la evolución natural de la movilidad sobre dos ruedas.