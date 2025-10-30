Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Benelli debuta en el segmento cruiser con la Leoncino Bobber 400

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:00

Creada en Pesaro por el Benelli's Centro Stile, la nueva Leoncino Bobber 400 supone el ingreso de la marca en el segmento cruiser. ... Su diseño se inspira en la cultura custom pero con una reinterpretación estética en clave moderna y agresiva.

Benelli debuta en el segmento cruiser con la Leoncino Bobber 400