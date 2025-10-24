Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los mercados de neumáticos han reflejado tendencias dispares F. P.

Michelin reduce sus previsiones ante la caída de ventas en 2025

A. Noguerol

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:29

Comenta

El Grupo Michelin ha anunciado una disminución del 4,4% en sus ventas consolidadas a finales de septiembre de 2025, hasta alcanzar los 19.300 millones de euros.

Este deterioro, particularmente acentuado en el tercer trimestre y vinculado a la región de América del Norte, ha provocado que la compañía revise a la baja sus perspectivas financieras para el ejercicio completo de 2025 y los objetivos a 2026.

La caída de ventas se produce en un contexto económico «más deteriorado de lo previsto», marcado por una intensificación de la competencia y una disminución en los mercados clave de neumáticos. Los volúmenes retrocedieron un 5,5% en el acumulado de los nueve meses, penalizados especialmente por la actividad de Camión.

Los mercados de neumáticos han reflejado tendencias dispares. En turismos y camionetas la demanda en equipos originales (OE) creció un 2%, impulsada por China, que compensó la fuerte caída en Europa y América del Norte. El mercado de reposición (RT) se mantuvo estable (+1%), pero se vio afectado por importantes flujos de importación de neumáticos low-cost, lo que generó un aumento de existencias.

En el apartado de camiones, los mercados de equipos originales retrocedieron un 4%, con una notable caída del 20% en América del Norte. El mercado de reposición avanzó un 4%, también impulsado por las importaciones de neumáticos del segmento budget, según el análisis de Michelin.

Para actividades de especialidades, se ha detectado crecimiento en Aviación y Minería, pero un fuerte descenso en equipos originales para los segmentos Agrícola y Construcción.

A nivel interno, el Grupo sufrió un impacto negativo del 2,3% por el efecto del tipo de cambio, debido principalmente a la depreciación del dólar estadounidense frente al euro. Aunque el efecto precio se mantiene favorable, se ha reducido sensiblemente ante la mayor competencia.

Ajuste en las finanzas

Ante este panorama, Michelin ha anunciado que recortaba sus previsiones para 2025 ante un peor desempeño en Norteamérica por los aranceles, con un beneficio operativo que se situaría entre 2.600 millones y 3.000 millones de euros, por debajo de su previsión anterior de más de 3.400 millones de euros.

Michelin también prevé que el flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones se sitúe entre 1.500 y 1.800 millones de euros, cuando anteriormente esperaba que fuera de más de 1.700 millones de euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  2. 2 El obelisco de Motril se desploma durante su traslado al Camino de las Ventillas
  3. 3

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  4. 4 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente
  5. 5 La ruta más otoñal de Granada entre castaños centenarios
  6. 6

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  7. 7 La paga extra de Navidad para los pensionistas viene con sorpresa: hay cambio de fecha
  8. 8 Mario, el granadino que pidió una C15 en La Revuelta, logra la furgoneta con Grison y Milanuncios
  9. 9

    La parroquia del Serrallo prepara la mudanza
  10. 10 Ponen a la venta un hotel boutique de lujo en la provincia de Granada por 1,2 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Michelin reduce sus previsiones ante la caída de ventas en 2025

Michelin reduce sus previsiones ante la caída de ventas en 2025