Más de 1.800 profesionales participaron en el evento F. P.

GANVAM pide una movilidad sostenible que sea accesible para todos

Canal Motor

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:05

Bajo el lema e-moción, la quinta edición de eXpo GANVAM, celebrada en IFEMA Madrid se ha consolidado como un evento referente para los profesionales ... del sector de la distribución, venta y reparación de vehículos, congregando a más de 1.800 profesionales inscritos.

