Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nerea Chicote nos explica cinco datos para comprar la baliza correcta

Nerea Chicote nos explica cinco datos para comprar la baliza correcta VÍDEO: Estíbaliz pangua

Lo que debes saber antes de comprar la baliza V16 para tu coche

ABC

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:23

Comenta

A partir del 1 de enero el dispositivo V16 va a reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Se trata de una pequeña ... baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  2. 2

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  3. 3 Dos detenidos por el homicidio de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril el año pasado
  4. 4 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  5. 5 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  6. 6 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  7. 7

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril
  8. 8

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  9. 9 El pueblo de Granada que llegó a tener 34 refugios de pastores y labradores para protegerse de la lluvia
  10. 10

    Tradición, emoción y cultura en la cocina de Faralá

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lo que debes saber antes de comprar la baliza V16 para tu coche