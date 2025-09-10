Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Detalles del nuevo Dacia que opta a 'Coche del Año'. Ideal

Dacia opta al 'Coche del Año' de BC con el Bigster

La «democratización» del segmento C-SUV, con más prestaciones pero sin perder «el ADN de la marca»

Ideal

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:19

Cuando se emitieron los primeros anuncios de televisión de Dacia en España, sus protagonistas alucinaban al ver que, por ese precio, los coches tuvieran luces y hasta limpiaparabrisas. Era una manera de captar la atención del cliente. Hoy, el Sandero lidera el mercado en España. Y la marca ha entrado en un nuevo segmento, el C-Suv, sin perder su «ADN».

Bien podría hacerse un remake de aquellos anuncios nostálgicos. Pero el conductor se sorprendería al comprobar que su vehículo dispone de climatización bizona, doble pantalla de 10'', asiento regulable eléctrico, asistencia a la conducción, sensores para regular la velocidad o techo solar. Y todo desde 24.990 euros, un precio muy por debajo del habitual en este segmento. Es, según la marca, la «democratización» de este tipo de vehículos para alcanzar a ese sector de la población que quería disfrutar de la comodidad y amplitud de estos coches pero no podía tener acceso. Pero también es por su diseño un coche sin complejos aunque sin excesos, con esos extras que al final se usan y resultan prácticos, pero sin añadidos que encarezcan el producto. Un coche 'made in Spain', con la caja de cambio y el motor producidos en las factorías de la marca. Por todo esto, Daci presenta la candidatura del Bigster al prestigioso premio 'Coche del Año' de ABC.

Presentación de la candidatura al premio 'Coche del año'. Ideal

Dispone de un maletero de 700 litros, con unas dimensiones de 1,81 por 4,57 y una notable presencia y amplitud interior. La oferta está en cinco motores para atender distintas formas de conducción:

-Hybrid 155 (Full Hybrid), combina un motor de 4 cilindros de 109 CV, un motor eléctrico de 49 CV, una batería de 1,4 kWh y una innovadora caja de cambios automática multimodo sin embrague. Ofrece arranques 100% y la batería se carga al conducir gracias al sistema de recuperación de energía durante la frenada, que recupera energía al reducir velocidad y frenar, lo que permite conducir hasta el 80% del tiempo en modo totalmente eléctrico en ciudad.

-Motor mild hybrid 140. Combina un motor de gasolina de 3 cilindros y 1,2 litros con turbocompresor de última generación basado en el ciclo Miller (rendimiento optimizado y menos pérdidas por bombeo) con un sistema híbrido suave de 48 V y una caja de cambios manual de 6 velocidades.

-Motor mild hybrid 130 4x4. Ofrece cinco modos de conducción con el sistema de transmisión Terrain Control para circular por todo tipo de carreteras. El sistema híbrido, que actúa durante las fases de arranque y aceleración, reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO2 y ofrece más placer de conducción.

-Motor mild hybrid-G 140. La motorización mild hybrid-G 140 permite moverse con gasolina o con gas licuado del petróleo (GLP) indistintamente, con un depósito específico para cada combustible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  2. 2

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  3. 3 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  4. 4

    Una granadina pleitea para ser reconocida como hija legítima con el abogado especializado en casos de famosos
  5. 5 La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza
  6. 6 La Guardia Civil encuentra dos caballos en un estado lamentable en una parcela de Cádiar
  7. 7 El impresionante menú degustación que triunfa en pleno centro de Granada
  8. 8

    El Granada prevé una comparecencia sobre algo más que el mercado
  9. 9

    La Guardia Civil abre una investigación por la muerte de un vecino de Moraleda de Zafayona
  10. 10

    Comienza el corte en un tramo de la autovía A-44 por las obras en el viaducto de Rules

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dacia opta al 'Coche del Año' de BC con el Bigster

Dacia opta al &#039;Coche del Año&#039; de BC con el Bigster