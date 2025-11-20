Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ranking provisional con los votos de los lectores F. P.

Dacia y Kia encabezan las votaciones para el Premio ABC al Mejor Coche 2026

Patxi Fernández

Jueves, 20 de noviembre 2025, 05:56

Los coches eléctricos y electrificados compiten en un duro cada a cara por hacer se con el Premio ABC al Mejor coche del año 2026. ... Una competición en la que dos modelos se destacan especialmente en el total de doce candidatos, el Dacia Bigster y el KIA EV3. Completan la selección de vehículos participantes el Citroën C3 Aircross, BYD Dolphin Surf, Fiat Grande Panda, Renault 4 e-Tech, Ebro s400, Skoda Elroq, Lexus RZ, Leapmotor C10, Hyundai Inster y Opel Frontera.

