BYD Dolphin Surf: eléctrico urbano con gran espacio y tecnología

El BYD Dolphin Surf ha afianzado su posición en España, logrando convertirse en uno de los vehículos eléctricos más vendidos. Es un utilitario que aúna ... diseño, habitabilidad, tecnología y seguridad con una inmejorable relación calidad-precio.

Está disponible en España desde 18.780 euros (11.780 euros con descuentos y promociones) y ofrece una tranquilidad a largo plazo con una garantía oficial de 6 años o 150.000 km. Además, la garantía se extiende a 8 años o 200.000 km para la batería y 8 años o 150.000 km para el motor eléctrico. [PINCHA AQUÍ PARA VOTAR POR ESTE MODELO]

Este precio de acceso no implica sacrificar la dotación de serie. Incluso la versión básica, Active (con motor de 65 kW/88 CV), incluye una pantalla táctil con rotación eléctrica de 10,1», compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, control de crucero adaptativo, acceso y arranque manos libres (o mediante NFC), y la función Vehicle-to-Load (V2L) para suministrar electricidad a dispositivos externos. Completan el equipamiento la cámara trasera, los sensores de aparcamiento, el aire acondicionado, los asientos de cuero vegano y los retrovisores eléctricos.

La versión Boost añade llantas de aleación de 16», asientos delanteros con ajuste eléctrico y sensor de lluvia. Por su parte, la tope de gama Comfort (con motor de 115 kW/156 CV) incorpora elementos premium como la cámara de visión 360º, faros LED, asientos calefactados y carga inalámbrica para smartphones.

El Dolphin Surf incorpora la innovadora Blade Battery, una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) que no utiliza cobalto y ofrece altos niveles de seguridad y durabilidad, habiendo superado el riguroso nail penetration test. Está disponible en dos capacidades: 30 kWh (Active) y 43,2 kWh (Boost y Comfort), proporcionando una autonomía en ciclo combinado de hasta 322 km y hasta 507 km en ciclo urbano, cifras que eliminan la ansiedad por la recarga diaria.

Ampliar Ficha técnica Motores: eléctrico de 88-156 CV Consumo: 15,5 kWh/100 km Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 3,99/1,72/1,59 Maletero: 308 litros Precio: desde 18.780 euros

El sistema admite carga rápida en corriente continua de hasta 65 kW (Active) o hasta 85 kW (Boost y Comfort), permitiendo alcanzar del 10% al 80% de capacidad en solo 30 minutos. Con corriente alterna trifásica, todas las versiones cargan a una potencia de hasta 11 kW de serie, lo que permite una carga completa en 3,5 horas (Active) o en 5 horas (Boost y Comfort).

Con unas dimensiones compactas (3.9 m de longitud), exhibe un diseño dinámico de líneas ascendentes y un perfil en forma de arco. El diseño se distingue por un patrón inspirado en cristales de hielo en el pilar C, que crea un efecto de techo flotante, y un frontal con una firma lumínica afilada. La zaga incorpora un spoiler para optimizar la aerodinámica. Los clientes pueden elegir entre el distintivo color Lime green de serie u optar por Polar Night black, Ice blue y Apricity white.

Gracias a su plataforma eléctrica con batería bajo el piso ofrece un habitáculo para cuatro ocupantes. Las plazas traseras son amplias y están equipadas con tres puntos de anclaje ISOFIX. El maletero cuenta con una capacidad de 308 litros, y se puede ampliar hasta 1.037 al abatir los asientos traseros. Los 20 compartimentos de almacenamiento interiores maximizan la practicidad.

El Dolphin Surf se asienta sobre la e-Platform 3.0 de BYD, una arquitectura avanzada que optimiza el espacio y la eficiencia energética, y cuya estructura se compone en un 68,2% de acero de alta resistencia. La seguridad estructural se complementa con la solidez de la Blade Battery. A nivel mecánico, incorpora el primer sistema de propulsión eléctrica 8 en 1 producido en serie, que integra componentes clave en un solo módulo, optimizando la eficiencia. De serie, incluye un completo paquete de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), como control de velocidad de crucero inteligente y frenado automático de emergencia.