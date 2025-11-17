BYD Dolphin Surf: eléctrico urbano con gran espacio y tecnología
Canal Motor
Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:00
El BYD Dolphin Surf ha afianzado su posición en España, logrando convertirse en uno de los vehículos eléctricos más vendidos. Es un utilitario que aúna ... diseño, habitabilidad, tecnología y seguridad con una inmejorable relación calidad-precio.
Está disponible en España desde 18.780 euros (11.780 euros con descuentos y promociones) y ofrece una tranquilidad a largo plazo con una garantía oficial de 6 años o 150.000 km. Además, la garantía se extiende a 8 años o 200.000 km para la batería y 8 años o 150.000 km para el motor eléctrico. [PINCHA AQUÍ PARA VOTAR POR ESTE MODELO]
Este precio de acceso no implica sacrificar la dotación de serie. Incluso la versión básica, Active (con motor de 65 kW/88 CV), incluye una pantalla táctil con rotación eléctrica de 10,1», compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, control de crucero adaptativo, acceso y arranque manos libres (o mediante NFC), y la función Vehicle-to-Load (V2L) para suministrar electricidad a dispositivos externos. Completan el equipamiento la cámara trasera, los sensores de aparcamiento, el aire acondicionado, los asientos de cuero vegano y los retrovisores eléctricos.
La versión Boost añade llantas de aleación de 16», asientos delanteros con ajuste eléctrico y sensor de lluvia. Por su parte, la tope de gama Comfort (con motor de 115 kW/156 CV) incorpora elementos premium como la cámara de visión 360º, faros LED, asientos calefactados y carga inalámbrica para smartphones.
El Dolphin Surf incorpora la innovadora Blade Battery, una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) que no utiliza cobalto y ofrece altos niveles de seguridad y durabilidad, habiendo superado el riguroso nail penetration test. Está disponible en dos capacidades: 30 kWh (Active) y 43,2 kWh (Boost y Comfort), proporcionando una autonomía en ciclo combinado de hasta 322 km y hasta 507 km en ciclo urbano, cifras que eliminan la ansiedad por la recarga diaria.
Ficha técnica
Motores: eléctrico de 88-156 CV
Consumo: 15,5 kWh/100 km
Dimensiones largo/ancho/alto (en metros): 3,99/1,72/1,59
Maletero: 308 litros
Precio: desde 18.780 euros
El sistema admite carga rápida en corriente continua de hasta 65 kW (Active) o hasta 85 kW (Boost y Comfort), permitiendo alcanzar del 10% al 80% de capacidad en solo 30 minutos. Con corriente alterna trifásica, todas las versiones cargan a una potencia de hasta 11 kW de serie, lo que permite una carga completa en 3,5 horas (Active) o en 5 horas (Boost y Comfort).
Con unas dimensiones compactas (3.9 m de longitud), exhibe un diseño dinámico de líneas ascendentes y un perfil en forma de arco. El diseño se distingue por un patrón inspirado en cristales de hielo en el pilar C, que crea un efecto de techo flotante, y un frontal con una firma lumínica afilada. La zaga incorpora un spoiler para optimizar la aerodinámica. Los clientes pueden elegir entre el distintivo color Lime green de serie u optar por Polar Night black, Ice blue y Apricity white.
Gracias a su plataforma eléctrica con batería bajo el piso ofrece un habitáculo para cuatro ocupantes. Las plazas traseras son amplias y están equipadas con tres puntos de anclaje ISOFIX. El maletero cuenta con una capacidad de 308 litros, y se puede ampliar hasta 1.037 al abatir los asientos traseros. Los 20 compartimentos de almacenamiento interiores maximizan la practicidad.
El Dolphin Surf se asienta sobre la e-Platform 3.0 de BYD, una arquitectura avanzada que optimiza el espacio y la eficiencia energética, y cuya estructura se compone en un 68,2% de acero de alta resistencia. La seguridad estructural se complementa con la solidez de la Blade Battery. A nivel mecánico, incorpora el primer sistema de propulsión eléctrica 8 en 1 producido en serie, que integra componentes clave en un solo módulo, optimizando la eficiencia. De serie, incluye un completo paquete de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), como control de velocidad de crucero inteligente y frenado automático de emergencia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión