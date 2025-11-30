Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adiós a los coches con etiqueta B: estas serán las ciudades en las que no podrán circular a partir de 2026 x

Adiós a los coches con etiqueta B: estas serán las ciudades en las que no podrán circular a partir de 2026

ABC

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:30

La lucha contra la contaminación atmosférica ha cobrado un nuevo impulso en las principales ciudades de España. Ante los elevados niveles de polución que se ... registran en los núcleos urbanos, distintos gobiernos locales y autonómicos han optado por aplicar restricciones más severas a la circulación con el fin de proteger la salud de la población. En cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que obliga a los municipios con más de 50.000 habitantes a implementar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), muchas ciudades están ampliando sus limitaciones. Hasta el momento, estas medidas afectaban sobre todo a los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT. Sin embargo, desde 2026, también los automóviles con etiqueta B estarán sujetos a nuevas prohibiciones en numerosas áreas urbanas del país.

