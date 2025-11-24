Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El grupo científico considera imprescindible realizar evaluaciones neuropsicológicas de las supervivientes de violencia de género para poder visibilizar y rehabilitar las secuelas

La violencia de género dificulta la memoria verbal de las supervivientes y provoca un esfuerzo cerebral mayor para reconocer palabras

Un estudio de la Universidad de Granada analiza las consecuencias neuropsicológicas en las supervivientes, mostrando diferencias en su patrón de activación cerebral

Ideal

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:15

Comenta

Un equipo científico del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la UGR ha estudiado cómo la violencia de género afecta a la memoria ... verbal de las mujeres supervivientes. En un trabajo internacional con resonancia magnética funcional, realizado durante una tarea de reconocimiento de palabras, las mujeres que han sufrido violencia de género han mostrado dificultades en las fases iniciales de aprendizaje, además de diferencias en su patrón cerebral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  2. 2 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  3. 3 Aemet aclara cuándo llegan las lluvias a Granada y las zonas más afectadas
  4. 4 Aviso de Hacienda a miles de autónomos por el nuevo sistema Verifactu obligatorio en 2026
  5. 5 Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada
  6. 6

    Publicado el audio del VAR en la roja al Córdoba: «El defensor podría disputar la pelota»
  7. 7 Un preso de Granada amenaza a una pareja con cartas intimidantes y manchadas con su sangre
  8. 8 Cervantes gana 193 plazas de aparcamiento tras el inicio de las obras
  9. 9 El dato que ofrece un experto en pensiones para solicitar la jubilación anticipada
  10. 10

    Condenan a un menor por agredir a un policía y lanzar litronas contra el coche patrulla en un macrobotellón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La violencia de género dificulta la memoria verbal de las supervivientes y provoca un esfuerzo cerebral mayor para reconocer palabras

La violencia de género dificulta la memoria verbal de las supervivientes y provoca un esfuerzo cerebral mayor para reconocer palabras