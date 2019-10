La cámara acorazada de la UGR que escondió los exámenes de selectividad Puerta acorazada de 600 kilos que da acceso a la sala. / A. G. P. Las instalaciones en las que se guardaron las copias de toda Andalucía tienen una puerta reforzada de 600 kilos, cámaras y sensores de movimiento ANDREA G. PARRA Granada Martes, 8 octubre 2019, 01:06

Las instalaciones donde estaba el más de millón de copias de las pruebas de acceso a la universidad (PEvAU) de toda Andalucía se construyeron a prueba de curiosos, amigos de lo ajeno y se podría decir que de detectives. Los exámenes han estado bien custodiados.

La Universidad de Granada (UGR) ha sido este año la que ha estado al frente de la selectividad de toda Andalucía. Eso conlleva muchas tareas, entre ellas encargarse de imprimir los exámenes y custodiarlos hasta que se repartieron a todas las provincias. Un equipo de cinco personas de la institución universitaria granadina se ha encargado de que todo saliera bien y que no hubiera ninguna filtración ni se produjera ningún error que diera al traste con esta prueba que abre las puertas para cursar una carrera universitaria.

Para poder acoger las cajas de los exámenes se tuvo que hacer obra. La infraestructura se levantó en dependencias universitarias. Los albañiles no sabían a qué se dedicaría el espacio que estaban haciendo con medidas importantes de seguridad. Todo ha estado rodeado de la máxima confidencialidad. Una de las habitaciones que se acondicionó está totalmente aislada. La antesala cuenta con una puerta blindada. Y donde iban a estar los exámenes se colocó una puerta acorazada de unos 600 kilos.

Las dos dependencias tienen cámaras de vigilancia las 24 horas del día. Además, hay sensores de movimiento en la entrada. La sala donde están los siete módulos de estanterías de tres por cuatro está incomunicada. No hay internet ni cobertura. Dentro solo se instaló un teléfono analógico (nada de digital) por si había alguna emergencia.

La puerta del escondite de estos exámenes de selectividad solo se podía abrir con una clave. Esa contraseña solo la conocía una persona en la institución universitaria granadina. La siguiente pregunta es qué hubiera ocurrido si le hubiera pasado algo a esa persona. No sucedió nada y no hubo que activar ningún protocolo. No obstante, todo estaba organizado y planificado. Otro responsable universitario sabía las preguntas que tenía que hacer a otra persona para descubrir los números. Aunque la otra persona tampoco sabía la contraseña porque debía responder a unas preguntas, pero no sabía de antemano cuáles eran.

Impresión a puerta cerrada

Desde el día 6 de mayo hasta el día 17 del mismo mes se estuvieron imprimiendo exámenes. Esa fue otra odisea. La imprenta cerró esos días al público. Los responsables universitarios llevaban cada jornada una asignatura o más si era minoritaria para imprimirla. Durante todo el tiempo que se estaba imprimiendo el examen estaba allí el personal universitario. Custodiaban las pruebas como si se tratara del más preciado tesoro –en aquel momento lo era para la UGR–. Hubo días en que estaban a las ocho de la mañana con los exámenes y hasta las dos de la madrugada no terminaban todo el proceso –ir a la imprenta, clasificar…–. Después de imprimir se llevaban las copias a las dependencias universitarias. Hasta tal extremo llegaban las medidas que las planchas que se hacían para imprimir los exámenes se las llevaban también a las instalaciones de la UGR para que no quedara rastro alguno en la imprenta.

Antes de irse revisaban el suelo y todo para que no quedara ni un mínimo papel. Esos papeles que se llevaban y algunas pruebas de planchas están aún en la 'cámara acorazada'. Un detalle, los sobres de las pruebas que se pusieron en la PEvAU están metidos en esa propia sala de las dependencias universitarias dentro de un armario con llave. Los exámenes estuvieron en las instalaciones de la Universidad granadina un mes. Unos días antes de la selectividad vinieron de cada universidad andaluza dos personas para retirar las cajas.

La institución universitaria granadina tenía las preguntas, el modelo de examen, desde abril, aunque como se ha indicado se imprimieron en mayo. Por cada asignatura había seis sobres (exámenes titulares, junio y septiembre, y las reservas). Se hizo sorteo y se determinó cuál era cada uno. En ningún momento del proceso esos exámenes se movieron por correo electrónico. Siempre en pen y con contraseña protegida.

La Universidad granadina funcionó como un 'reloj'. Eran cinco personas las que estaban pegadas, literalmente, a los exámenes. La Unidad de Orientación Académica y Acceso a la Universidad contó con el respaldo de gerencia, la unidad técnica, seguridad y todos los servicios que necesitaron de la UGR. Desde el Distrito Único Andaluz les han felicitado.