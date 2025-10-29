Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Laura González-Molero, presidenta de DKV Salud y Asociación para el Progreso de la Dirección, participa en la charla. Pepe Marín

«Universidad, sociedad y empresa tenemos que trabajar conjuntamente»

Laura González-Molero, presidenta de DKV Salud y Asociación para el Progreso de la Dirección, participa en una nueva sesión de 'Diálogos con la Sociedad' del Consejo Social de la UGR

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:16

Comenta

«Un auténtico honor estar en la Universidad de Granada a algo tan importante como son 'Diálogos con la sociedad'. Creo que Universidad, sociedad y ... empresa tenemos que trabajar conjuntamente,  compartir ese conocimiento para no solo llegar más rápido a buscar soluciones  como sociedad y como país, si no más lejos».  Fue la reflexión ante los medios de comunicación de Laura González-Molero, presidenta de DKV Salud y Asociación para el Progreso de la Dirección, que participó este miércoles en una nueva sesión de 'Diálogos con la Sociedad', ciclo organizado por el Consejo Social de la Universidad de Granada (UGR).

