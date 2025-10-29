«Un auténtico honor estar en la Universidad de Granada a algo tan importante como son 'Diálogos con la sociedad'. Creo que Universidad, sociedad y ... empresa tenemos que trabajar conjuntamente, compartir ese conocimiento para no solo llegar más rápido a buscar soluciones como sociedad y como país, si no más lejos». Fue la reflexión ante los medios de comunicación de Laura González-Molero, presidenta de DKV Salud y Asociación para el Progreso de la Dirección, que participó este miércoles en una nueva sesión de 'Diálogos con la Sociedad', ciclo organizado por el Consejo Social de la Universidad de Granada (UGR).

La intervención de Laura González-Molero, en el Hospital Real, versó sobre 'Inteligencia colectiva para el progreso compartido en tiempos de transformación'. Apostó porque en esa «colaboración, el punto de unión debe ser la Universidad por la que todos hemos pasado y debemos seguir pasando». A su juicio, la Universidad no solo debe ser «un pequeño espacio de cinco años o siete años de nuestra historia académica, sino toda la vida tenemos que seguir aportando a la sociedad, siendo parte de la Universidad y trabajando conjuntamente por nuestro país, por el mundo y ser cada vez una solución para poder atraer y dar esperanzas a un modelo que dé (a su vez) esperanzas a nuestros jóvenes y retener ese conocimiento dentro de nuestras fronteras, pero abierto al mundo para ser referentes».

A la cuestión de cuáles deben ser las aportaciones, señaló que «deben ser conocimiento aplicado, rigurosidad y todo esto apoyado en la tecnología». Sostuvo que «vivimos un momento que la tecnología nos da herramientas, pero es un complemento, es solo un fin, un instrumento para ese fin». Por lo que defendió que es «importante hacer eso con una base muy fuerte de valores y de principios. Tenemos que ser capaces de combinar conocimiento, tecnología, interconexión para generar ese conocimiento compartido, pero basado en valores y principios».

Estuvo acompañada por el rector de la UGR, Pedro Mercado, y la presidenta del Consejo Social, Teresa Pagés. La conductora del acto fue Eva Martín Pérez, consejera secretaria del Consejo Social. Pagés destacó de la ponente que tiene un perfil profesional «absolutamente de excelencia». Es una mujer «pionera en algunos de los cargos que ha desempeñado».

Por su parte, el rector subrayó que 'Diálogos con la Sociedad' es siempre un punto de encuentro y que era «un honor» tener la mirada de una persona que está al frente de una de las empresas más importantes del país. Le dio la bienvenida a la UGR y a lo que representa, que es «ese empuje emprendedor, de liderazgo e innovación», factores que deben convertirse en «imprescindible en la sociedad en general y también en nuestra Universidad». Agradeció al Consejo Social «siempre» por propiciar «estos encuentros y conexión imprescindible entre la Universidad y la sociedad».

Laura González-Molero es «una profesional apasionada en el desarrollo y liderazgo de equipos de alto rendimiento para generar el máximo valor para los accionistas, compañía, empleados y sociedad», fue presentada por el Consejo Social. Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense in Madrid, especialidad Industrial, y Execu ve MBA por el IE Business School 1999. González-Molero posee más de 27 años de experiencia ejecutiva trabajando en grandes corporaciones internacionales en los sectores del cuidado de la salud y químico, así como en consejos de administración desde el año 2008.