Todos los plazos de adjudicación y matrícula de los grados en Andalucía Ideal El plazo de preinscripción acaba el 5 de julio y la primera adjudicación se publicará el día 17 ELENA QUIRANTES Granada Lunes, 1 julio 2019, 11:14

Tras la celebración de la PEvAU (Prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) durante los días 11, 12 y 13 de junio, y la publicación de las calificaciones provisionales el pasado día 20, ha comenzado el periodo de preinscripción en las universidades andaluzas. Desde el 21 de junio y hasta el 5 de julio, los estudiantes pueden elaborar vía telemática su solicitud con la lista de grados de cualquiera de las universidades andaluzas a los que desean acceder. Aunque no se haya superado la prueba, las universidades andaluzas recomiendan solicitar la preinscripción si el alumno está pendiente de la revisión de alguno de los exámenes, ya que un cambio de nota podría significar cumplir los requisitos de acceso a los grados.

Fase ordinaria

La primera adjudicación se dará a conocer el 17 de julio y desde este día hasta el 19 a través de Internet se podrá realizar la matrícula, reserva o confirmación de la lista de espera. También en estos tres días se podrán presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen oportunas. La segunda adjudicación se publicará el 26 de julio, y el plazo para alegar o reclamar y matricular o reservar será desde este día hasta el 30 de julio.

Ya en septiembre, habrá una tercera adjudicación el día 4, con plazo de alegaciones y matrícula del 4 al 6. Será también ésta la primera adjudicación para aquellos que quieran entrar en un grado en calidad de titulados universitarios. La última adjudicación en fase ordinaria será el día 10 de septiembre y el plazo de alegaciones y matrícula se extenderá hasta el 12 de ese mes.

Fase extraordinaria

Ya en fase extraordinaria, la primera adjudicación será el 26 de septiembre y el plazo de alegaciones y matrícula del 26 al 28, excepto que la universidad de la que se trate exija el trámite presencial, en cuyo caso el plazo finalizará el 27. La segunda adjudicación será el 2 de octubre y sólo hasta el día 3 se podrán hacer alegaciones o confirmar la matrícula o reserva. A partir de ese momento, todos los lunes desde el 7 hasta el 28 de octubre se publicará una lista de resultas, siendo de lunes a miércoles el plazo semanal para alegar, reclamar y matricularse.

Opciones de adjudicación

En cada adjudicación el solicitante tiene tres opciones: matricularse, reservar o confirmar lista de espera. En el caso de que en la adjudicación se le asigne la primera opción de su lista deberá matricularse en ella obligatoriamente, ya que si no quedará fuera del proceso. En caso de que se le haya adjudicado la segunda o siguientes opciones, el estudiante puede matricularse si desee entrar en ese grado (y no seguir en el proceso de adjudicaciones) o reservar la plaza en dicha carrera, a la espera de poder acceder a otra de más preferencia en siguientes adjudicaciones. Si no se le ha adjudicado ninguna de las titulaciones, el solicitante debe confirmar el deseo de participar en la lista de espera de cada uno de los grados que tiene solicitados. Si no reserva o confirma lista de espera, el estudiante quedará fuera del proceso de solicitud.