La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros

«Ha sido una operación muy provechosa para la Universidad». La valoración la hace el rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, tras ... dar un paso más en los trámites burocráticos que le han permitido vender la parcela que tenían en el Camino de Ronda (campus de Fuenteneuva) por el valor de 1.501.400 euros. Y conseguir quedarse con un terreno tras el cambio de uso urbanístico. Vendieron la parte residencial y se quedaron con unos dos mil metros que en la revisión, el Ayuntamiento los calificó para que puedan tener uso 'universitario'.

La institución lleva años negociando con el consistorio. La operación arrancó en 2004. Los antecedentes están registrados en el documento que aprobó la semana pasada el Consejo Social universitario y esta semana el Consejo de Gobierno para la «desafectación de la finca con número registral 25.574 en el Registro de la Propiedad núm. 2 de Granada, sobre la que existe un derecho de aprovechamiento urbanístico concretado en el convenio urbanístico de planeamiento en la ejecución del A.R.7.10 Plan General de Ordenación Urbanística Nuevo Puente Camino de Ronda».

La previsión del planeamiento de desarrollo, contempla una única parcela lucrativa resultante en todo el ámbito. Esta previsión tiene una consecuencia jurídica ineludible: la creación forzosa de una comunidad de bienes o copropiedad (proindiviso) sobre dicha parcela entre todos los propietarios de terrenos en el área de reforma, incluida la UGR. Por tanto, la Universidad no se convierte en propietaria única de una parcela independiente, sino en copropietaria de una cuota indivisa junto con la copropietaria, la mercantil Ingenio Artis 2023 S.L. Es parte de los últimos movimientos de este solar que no se escrituró como el resto de terrenos del campus de Fuentenueva. Está descrito en el informe que han validado los órganos universitarios.

En esta línea, el documento aprobado reseña que hay que poner en valor que «derivado del proceso de desarrollo urbanístico se garantiza la parcela de equipamiento a cuya titularidad accede la Universidad de Granada, pues la presente operación se enmarca en la ejecución del planeamiento urbanístico del A.R. 7.10. que permitirá aplicar el Convenio Urbanístico de Planeamiento suscrito entre el Ayuntamiento de Granada y la Universidad de Granada, y su modificación firmada el 20 de octubre de 2014, en virtud del cual el Ayuntamiento de Granada otorgará a la Universidad la titularidad de una parcela de equipamiento de 2.491 metros cuadrados en la que podrá edificar un edificio destinado a investigación, docencia u otros servicios universitarios, objetivos prioritarios».

Un edificio para investigación

El rector apuntó ayer que la intención es construir un edificio para grupos de investigación del campus de Fuentenueva. De todos los centros y con especial interés para los de la Facultad de Ciencias, que es la más grande y la que más necesidades tiene. «Dependerá de la disposición de fondos», admitió. No puso fechas para ese edificio. Sobre los 1,5 millones de euros, señaló que la Universidad granadina ya ha recibido una parte.

Mercado recordó que el campus de Fuentenueva en estos momentos tiene «edificabilidad cero». No hay donde dar respuesta a las necesidades de las facultades y escuelas. Con este cambio de uso en el dominio público se puede contar con una parcela en la que cuando haya disponibilidad económica se pueda construir. No hay, de momento, ni dinero ni fechas.

Esta enajenación asegura la financiación a la UGR, de 1,5 millones de euros, y a su vez el acceso a una parcela de equipamiento y de tamaño equivalente a la otra, sobre la que construir ese edificio destinado a usos docentes y/o investigadores.