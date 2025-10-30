Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen aérea extraída de Google Maps con la ubicación de la parcela. R. I.

La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros

Con el cambio de uso del terreno, la UGR se queda con una parcela de 2.00 metros cuadrados en la que construirá un centro de investigación

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:30

Comenta

«Ha sido una operación muy provechosa para la Universidad». La valoración la hace el rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, tras ... dar un paso más en los trámites burocráticos que le han permitido vender la parcela que tenían en el Camino de Ronda (campus de Fuenteneuva) por el valor de 1.501.400 euros. Y conseguir quedarse con un terreno tras el cambio de uso urbanístico. Vendieron la parte residencial y se quedaron con unos dos mil metros que en la revisión, el Ayuntamiento los calificó para que puedan tener uso 'universitario'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  2. 2 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  3. 3 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  4. 4 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  5. 5

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas
  6. 6 Estos son los 19 nuevos bomberos que amplían el cuerpo de Granada
  7. 7 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  8. 8 Un guardia civil fuera de servicio frustra un intercambio de droga en Calahonda
  9. 9 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el festivo del 1 de noviembre?
  10. 10 Interceptan en Granada un camión con 8.000 kilos de hachís camuflados entre pimientos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros

La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros