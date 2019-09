Los 20 estudiantes de la carrera de la UGR con mayor nota de corte de Andalucía Los alumnos de esta titulación, en la que se ofertaban un total de 21 plazas. / RAMÓN L. PÉREZ El último estudiante que ha entrado en doble grado en Matemáticas+Física tiene un 13,595, según el Distrito Único Andaluz ANDREA G. PARRA Granada Lunes, 23 septiembre 2019, 01:26

Mari Carmen Ramírez es la única chica en el grupo del doble grado en Matemáticas+Física de la Universidad de Granada (UGR), la titulación con la nota de corte más alta en toda Andalucía. Son una veintena de jóvenes los admitidos y todos chicos, salvo esta joven iliturgitana (Andújar). Estos estudiantes llegan a las aulas universitarias con expedientes brillantes en los que priman los sobresalientes y las matrículas de honor. Forman parte ya del club de la carrera en donde solo son admitidos los más estudiosos y los que alcanzan las mejores calificaciones.

La historia de Mari Carmen es singular. Se fue el curso 2018-2019 hasta Cantabria (Santander) para poder cursar primero de este título porque no fue admitida en Granada, a pesar de tener en selectividad un 13,261. El miércoles, día 11 de septiembre, compartía clase con los universitarios de primero en la Facultad de Ciencias del campus de Fuentenueva. «Aprobé todo el primer año en Santander, pedí traslado a la Universidad granadina y me lo concedieron», explica. Hay algunas asignaturas que no le han convalidado y, por eso, tiene materias en primero y segundo de carrera.

En el aula de primero en el grupo del doble grado en Matemáticas+Física Mari Carmen es la única alumna, pero en segundo curso, donde tiene algunas asignaturas, sí hay más chicas: «Cinco o seis». Se da una curiosa circunstancia. La carrera que exigió la mayor calificación para poder ser admitida en el curso 2019-2020, no solo en Granada sino en toda la comunidad autónoma andaluza, no matriculó en las diferentes adjudicaciones ninguna chica en la Universidad granadina. Todo son chicos, según explican desde la UGR.

La última hora de Granada Accede a toda la información de IDEAL

La institución universitaria granadina ofertó un total de 21 plazas para el doble título de Matemáticas+Física para el año académico 2019-2020; puestos que han sido ocupados, todos, por chicos. Había sido admitida una alumna, con un expediente brillante, pero al final no se ha matriculado, según informan desde el centro universitario del campus de Fuentenueva. En la foto aparecen 20, contando a Mari Carmen. Faltaron, el miércoles, algunos jóvenes (dos).

Mari Carmen no computa en esos 21 puestos porque es por traslado y está con materias de primero y segundo curso. «En Cantabria éramos doce y cinco éramos chicas», cuenta. En Granada, aunque era el primer día –fue cuando se hizo el reportaje– estaba contenta. «Ningún problema. Mi experiencia del año pasado es que hay gente estupenda y nos apoyamos mucho», relata. Jóvenes muy estudiosos y que como Mari Carmen lo tienen claro: Quieren estudiar este doble grado y aprender todo lo posible sobre Matemáticas y Física. Ella el año pasado cruzó toda España para poder cursar lo que deseaba. Este año está más cerca de casa.

En el grupo de los que inician la carrera este curso solo hay una chica, que ha hecho traslado de expediente desde Cantabria

Otro chico comenta en el aula que él es de Jerez y en junio también pidió Cantabria por si al final no era admitido en la Universidad granadina. Algunos de sus compañeros bromean al ser preguntados por si conocen todas las asignaturas que deberán aprobar y si están preparados para hincar los codos: «Sabemos que tenemos que estudiar mucho. Eso no nos va a pillar de sorpresa. Fiestas, las justas».

El último estudiante que ha sido admitido, tras las diferentes adjudicaciones, en la Universidad granadina para este año académico en el doble grado en Matemáticas+Física tiene un 13,595. Son los últimos datos del Distrito Único Andaluz. En julio la nota de corte en la primera adjudicación alcanzó el 13,671.

Origen

Luis y Alejandro son los únicos estudiantes de Granada, según contaban los que estaban el miércoles, día 11, presentes en el aula G-08. Faltaba alguno. «Hubiera sido más fácil preguntar quién es de Granada», corean algunos de los alumnos. El resto han llegado a la ciudad de la Alhambra desde Alicante, Ciudad Real, Jerez, Málaga, entre otras ciudades. Tenían muy claro cuál era la titulación en la que se matricularían y alguno de ellos ya comentaba –a más largo plazo- que quiere dedicarse a la investigación. Otros prefieren ir paso a paso.

Esta veintena de estudiantes comparten pupitres con los alumnos del grado en Física y/o con el de Matemáticas, según materias. El miércoles, día 11, a las 9.00 horas, estaban en la misma aula de los futuros físicos. Todos de primero.

La institución universitaria granadina imparte más de ochenta grados. Todas las facultades y escuelas –más de veinte– están ya impartiendo clases a jóvenes llegados de toda España y de más de setenta países. En algunas titulaciones como Medicina el número de universitarios con expedientes magníficos es también muy alto. La alumna con la nota más alta en la selectividad en junio en Granada se matriculó en la Facultad de Ciencias de la Educación. En 22 grados –en los campus de Granada, Ceuta y Melilla– las clases de primer curso comienzan hoy, día 23. Algunos de los estudiantes que han aprobado la selectividad en septiembre no conocerán hasta octubre en qué carrera podrán matricularse.