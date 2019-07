La Universidad de Granada lidera un año más la movilidad internacional en el Programa Erasmus+ Continúa encabezando el ranking nacional de movilidad internacional de estudiantes en 2 de las principales acciones integradas en el Programa Erasmus+, con una financiación total de más de 6 millones de euros R.I. GRANADA Jueves, 11 julio 2019, 13:49

La resolución publicada recientemente por el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, de la convocatoria 2019 de movilidades de estudiantes, personal docente e investigador (PDI) y personal de administración y servicios (PAS) dentro del programa Erasmus+ vuelve a poner de manifiesto el liderazgo de la Universidad de Granada en el número de plazas adjudicadas (2000) y la financiación obtenida (4240500 €) en la convocatoria 2019 de la Acción KA-103 del Programa Erasmus+.

Esta acción, que supondrá la financiación de 2.168 proyectos Erasmus+ 2014/2020 de movilidad en Europa, tiene como objetivo fomentar la movilidad de los estudiantes a cualquiera de los países participantes del programa, ya sea para la realización de estudios, o para la realización de prácticas en empresas, Instituciones de Educación Superior o Centros de Investigación.

Por otra parte, la Universidad de Granada vuelve a liderar también la recepción de fondos correspondientes a la convocatoria 2019 de la Acción KA–107, con una financiación de 1.816.010 €. En conjunto, se han aprobado 39 solicitudes que ofrecen un total de 559 plazas.

Ello supone un incremento de fondos de un 15,3% respecto al año pasado y de un 16,5% en el número de plazas ofertadas en el seno de esta acción. En esta ocasión, las solicitudes admitidas implican acciones con un total de 39 países (uno más que el año pasado), destacando en este sentido la incorporación de Canadá, EE.UU., México, Venezuela, Vietnam y la recuperación de China, Uzbekistán y Montenegro.

La acción KA–107 forma parte del programa Erasmus+ 2014/2020 y tiene como objetivo fomentar la movilidad de estudiantes entre países asociados no participantes en el programa Erasmus+.

111 instituciones españolas han solicitado participar en esta acción, 9 más que en 2018. En total, se han adjudicado en España 6716 plazas y 23.537.975€ (1400 plazas y 5,3M€ más que en 2018). Las tres primeras universidades en el ranking de fondos son andaluzas: Granada, Cádiz, Málaga. En los 11 primeros puestos por fondos y por plazas hay 7 universidades andaluzas que obtienen el 34,5% del total para España.

En lo relativo a la gestión de la movilidad internacional en la UGR, cabe destacar que en los últimos años se ha emprendido un amplio programa de formación y apoyo a los responsables de la movilidad en los centros y en la EIP, con participación de más de 350 personas, sobre múltiples aspectos de la internacionalización, con el fin de ofrecerles apoyo en su labor y de mejorar la calidad de la movilidad. Se han reforzado igualmente el reconocimiento y los incentivos para tutores, no solo en el POD sino también en forma de cursos de lenguas extranjeras, o prioridad en programas de movilidad docente.

Al margen de este éxito reiterado de la UGR en los programas de movilidad internacional, y sobre la base del mismo, la Estrategia de Internacionalización aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno a propuesta del Equipo de Gobierno de la UGR plantea una visión más transversal de la internacionalización en la que los beneficios se extiendan a toda la comunidad universitaria con independencia de su participación o no en programas de movilidad. Así, se está trabajando para implantar un decidido e intencionado proceso de internacionalización de la docencia (guías docentes; contenidos; metodología docente o lengua de instrucción; planes de estudios; composición del estudiantado y del profesorado; mayor participación de docentes internacionales…); del campus (experiencia internacional, intercultural y multilingüe para el estudiantado a través del currículo informal y no formal…); de la investigación (en particular a partir de un tercer ciclo internacionalizado que genere redes estables de colaboración con grupos de investigación de todo el mundo y refuerce las competencias internacionales e interculturales de los doctorandos); de la tercera misión (una mayor proyección de una UGR internacionalizada; un esfuerzo continuo por avanzar hacia los 17 objetivos de desarrollo sostenible para el futuro del planeta, que pasan necesariamente por el fortalecimiento de las Universidades en países de menor índice de desarrollo a través de políticas eficaces de cooperación al desarrollo). En este sentido, ha sido clave la plena incorporación de la cooperación universitaria al desarrollo en la política general de internacionalización.