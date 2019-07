La Universidad de Granada es líder en la convocatoria Erasmus Mundus Estudiantes y docentes del Máster GEMMA de la UGR. La etiqueta de excelencia Erasmus Mundus supone una financiación de 3,5 millones de euros durante los próximos 5 años IDEAL Martes, 30 julio 2019, 11:44

Tres másteres de la Universidad de Granada han recibido la etiqueta de excelencia Erasmus Mundus concedida por la Comisión Europea dentro del proyecto Erasmus+. Las titulaciones son el máster en Estudios de las Mujeres y de Género (GEMMA), coordinado por la UGR; el máster en Ciencia, Tecnología del Color e Imagen Espectral (COSI), y el máster en Salud Pública «Europubhealth». De los 91 programas candidatos, sólo cuarenta y cuatro han sido seleccionados.

En esta convocatoria, se han aprobado un total de 44 másteres, con una financiación total de 166.364.800 euros. El máster con financiación más alta es el de Estudios de las Mujeres y de Género de la UGR.

En España, un total de 19 universidades han participado, destacando la Universidad de Barcelona con cuatro titulaciones. En Andalucía, hay una participación global de 5, aunque la única universidad andaluza que es coordinadora de un máster es la UGR, por el máster GEMMA.

El máster GEMMA de la UGR es seleccionado por cuarta vez consecutiva como Erasmus Mundus por la Comisión Europea. Es el primer y único máster en Estudios de las Mujeres y de Género en recibir la distinción Erasmus Mundus y uno de los pocos en conseguir por cuarta vez este reconocimiento.

El máster Erasmus+ «Computational Color and Spectral Imaging (COSI)» es el único máster internacional especializado en la Ciencia y Tecnología del Color desde hace 10 años. Ya en 2008, y bajo el acrónimo de CIMET, este mismo consorcio consiguió por primera vez la etiqueta de máster Erasmus Mundus, etiqueta que renovó en 2014 con el nuevo nombre de COSI (Color in Science and Industry) y una propuesta renovada y más enfocada hacia la industria y empresas del sector.

Por último, el máster en Salud Pública Europubhealth destaca por su innovación y excelencia, así como por el diseño del programa, sus contenidos y los resultados en términos de empleabilidad del estudiantado.