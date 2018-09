La Universidad comienza hoy sus clases con plazas libres en varias carreras Colas ayer en Ciencias para sacarse la tarjeta universitaria inteligente. / A. G. P. El Espacio V Centenario estrena sala de estudio permanente y los comedores abren el primer día de docencia, como novedad ANDREA G. PARRA GRANADA Miércoles, 12 septiembre 2018, 01:28

La capital granadina se llena de universitarios. Las clases comienzan hoy, miércoles día 12 de septiembre, pero los jóvenes pasean desde el lunes por las calles de la ciudad, las facultades y escuelas, aunque aún no tuvieran que asistir a sus primeras lecciones. La Facultad de Ciencias era este martes un hervidero de universitarios. Unos esperaban su turno para la secretaría y otros para hacerse la tarjeta universitaria inteligente (a las doce del mediodía la cola era más que considerable).

El cambio en el calendario académico ha provocado que el curso 2018-2019 comience veinte días antes de lo que era habitual. El curso pasado fue el primero con este modelo (aunque aún mixto) y se iniciaron el día 13 de septiembre. Éste ha sido el primer año que no ha habido ningún examen en septiembre. La mayoría de estudiantes, tanto de primero como del resto de cursos, están convocados para esta mañana del miércoles en las aulas de sus centros académicos. Si bien, hay grados en los que los alumnos de nuevo ingreso tendrán que esperar hasta el día 24 para escuchar a sus profesores en sus primeras clases magistrales.

El inicio del año académico será el día 24 de septiembre para los primeros cursos de titulaciones como Ciencias Ambientales, Estadística, Geología e Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias, por ejemplo. En Edificación y en Ingeniería Civil, también en el campus de Fuentenueva, en primero comenzarán el día 24. En Ceuta y Melilla, que hay varios grados sin lista de espera, también esperarán unos días. En cambio en la Facultad de Filosofía y Letras, que cuenta con varios grados en esta situación, en la web se remarca que el inicio de clases será el miércoles 12 de septiembre, incluido primero. En Relaciones Laborales comenzarán las clases todos hoy. Hay actuaciones diferentes.

Para los que no lleguen a la Universidad hasta el día 24 habrá después intensivos para recuperar los días sin actividad académica.

Por otra parte, la Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) es el documento de acreditación oficial de los miembros (estudiantes, PAS y PDI) en la Universidad granadina (el carné universitario). Ofrece múltiples servicios a los miembros de la comunidad universitaria, entre ellos los descuentos en el transporte urbano. El vicerrector de Estudiantes recordó que hay varios puntos de emisión de este documento de forma instantánea, no solo en Ciencias. Se pueden consultar en la web de la Universidad granadina.

Este curso 2018-2019 ha sido el que se ha marcado la UGR como el de debate para ajustar los modelos de calendario abierto y cerrado. Lo que no ha tenido respuesta positiva, de momento, es la petición a la Administración autonómica para que la selectividad de septiembre se adelante a julio. Le pidieron, formalmente, a la Junta una reunión para crear un grupo de trabajo al respecto, pero no hubo respuesta. Públicamente, sí se manifestaron varios consejeros diciendo que no era el momento.

Novedades

En este curso 2018-2019 los estudiantes podrán acudir a los comedores desde el primer día. Hasta ahora se han abierto, en algunos casos, varios días después. Todas las sedes estarán operativas este miércoles: Fuentenueva, Aynadamar, Cartuja y PTS.

El vicerrector de Estudiantes, el profesor José Antonio Naranjo, ha detallado, además, que la sala de estudio permanente del Espacio V Centenario está ya operativa. Tendrá un horario de 22 horas al servicio del alumnado. Solo cerrará de seis a ocho de la mañana para que se desarrollen las tareas de limpieza. El ágora dedicada para el estudiantado funcionará al cien por cien en el emblemático edificio de la avenida de Madrid.

El Espacio V Centenario pierde este año alumnos. Los estudiantes de Traducción e Interpretación que habían sido desplazados a estas instalaciones de la avenida de Madrid debido a las obras de la calle Puentezuelas vuelven al Palacio de las Columnas. Los andamios continúan, pero las aulas están operativas. La maquinaria académica de la Universidad granadina echa a andar en un curso que estará marcado por las elecciones a rectora.