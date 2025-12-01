Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El convenio, suscrito por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el rector de la UGR, Pedro Mercado, contempla también la creación de una Comisión Mixta para el seguimiento y desarrollo del programa. Ideal

Unicaja y Universidad de Granada crean una cátedra para impulsar la IA responsable en finanzas

El nuevo convenio refuerza la estrecha relación que mantienen desde hace años ambas entidades

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:44

Unicaja y la Universidad de Granada (UGR) han firmado un convenio para la creación de la Cátedra UGR-Unicaja en IA responsable en Finanzas, que ... tiene como objetivo promover la investigación, la generación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la inteligencia artificial responsable y sostenible aplicada al sector financiero.

