La UGR se vuelve cyberpunk para analizar las consecuencias de Matrix

El 'Congreso Internacional FicTrans contra Matrix/Against Matrix' tiene un nombre más largo que la propia trilogía cinematográfica. También, al igual que en la cinta ... clave del cyberpunk, saltan chispas y hay tiroteos. Las primeras son las combinaciones narrativas transmediales, en las que autores de todo tipo explican junto a investigadores universitarios los vericuetos de sus relatos. Las segundos, las balaceras, esta vez son dialécticas. Son las críticas a formatos erróneos, significados no atribuidos o soluciones fallidos. O al revés. Porque en este congreso FicTrans se puede rebobinar. Como en Matrix.

El objetivo de esta reunión impulsada por la Universidad de Granada y dirigida por el catedrático Domingo Sánchez-Mesa y Juan Ángel Jódar es aprender y compartir. El resultado es algo diferente a la distopía protagonizada por Neo, Morfeo, Trinity y el agente Smith. Es un crisol que cabalga entre dos mundos para lograr alumbrar nuevas narrativas transmedia.

Si Sion es una ciudad ficticia de las películas de Matrix, laúltima ciudad humana en el planeta Tierra, producto de la guerra de la Humanidad contra las máquinas, la facultad de Comunicación de la UGR es el lugar real donde se analiza el debate entre realidad ficción y cómo contarla, que diría Gabriel García Márquez.

Lógicamente, el ambiente es uno de los mejores atractivos. «Es eléctrico, crítico, multidisciplinar. Todo ello producto de la reuniópn de investigadores y artistas», describe el catedrático Domingo Sánchez-Mesa. «esta mezcla es muy importante, y se refleja en el programa del congreso donde suman los profesionales audiovisuales -videojuegos, cine y televisión-, y los de la gente del teatro, la literatura y el periodismo».

Domingo Sánchez-Mesa con Elías Siminiani. El dramaturgo Andrés Lima charla con una participante. Cartel del congreso. Javier F. Barrera

Los mejores ejemplos

Un buen ejemplo de esta iniciativa es la participación del antiguo redactor jefe de The Nation, Roane Carey. Se trata de una revista progresista e independiente de análisis político, social y cultural. Se caracteriza por su enfoque en temas de justicia social, derechos humanos, política internacional, economía, y cultura desde una perspectiva de izquierda y de izquierda alternativa. Fundada en 1865, es una de las publicaciones más antiguas de Estados Unidos y se distribuye en formato impreso y digital.

Tampoco hay que irse a Estados Unidos. También participa Elías León Siminiani, guionista, director y productor de cine español. Ha participado e investigado diversos formatos y géneros, y consiguió el Premio Goya al mejor cortometraje de ficción 2023, por 'Arquitectura emocional 1959', el Premio del Público Versión española por su corto 'Dos más' y al mejor corto en Europa Cinema 2007 por 'Ludoterapia'.

Más allá de las charlas, también aquí en esta Matrix de la UGR se rompen formatos. Prueba de llo ha sido la performance del episodio 3 del podcast, 'Federico: No hay olvido ni sueño. Carne viva'. «Se presentó en directo con narración de María San Miguel, la pieza grabada del podcast y la música en directo Juan Alberto Martínez de Niños Mutantes».

Música, streaming, canales de YouTube para seguir el evento en directo, redes sociales, los participantes tomando notas, más de un centenar de inscritos, dos conferencia plenarias, una ponencia, seis mesas con oradores, catorce mesas de comunicación presenciales y otras tres mesas vía online sirven para contatar que esta Matrix según Granada está vivita y coleando. Una matriz, ahora sí, en la que se incuban y generan ideas potentes y se crean narrativas multimedia que darán que hablar.

«Hay cien participantes que vienen de distintos puntos del país y un grupo interesante de otros países, hay mesas en inglés y español, hay una parte del congreso on line, es una hibridación de modalidades para le congreso»; confirma Domingo Sánchez-Mesa. Y por tanto nace un clima diferente. «Lo que aquí sucede al final es emocionate, creativo, performático y luego muy político, claro está», alude el profesor a, por ejemplo, el análisis de la memoria de las víctimas del Franquismo.

Ya es la última jornada este viernes de un congreso internacional que empezó el pasado miércoles 5 de noviembre, pero aparecen ya varias enseñanzas, lo que se está generando, lo desstacable. «Es importante destacar que el nivel de participación de investigadores jóvenes es muy alto. Vienen de esta Facultad de Comunicación y también de la Facultad de Filosofía y Letras». Es muy importante porque además tienen muy buen nivel», asegura.

También apunta a la temática de este congreso internacional, que ayuda a fijar conceptos tras analizarlos. «'Contra Matrix, 25 años después de inaugurarse en las pantallas la cinta, es un icono popular del ciberpunk que se ha convertido en una realidad en el modo de comunicación digital. Y este congreso internacional realiza un desmontaje crítico de los fundamentos de la trilogía», termina Domingo Sánchez Mesa. De ese simulacro perfecto de la realidad que visualizaba Matrix para no contar la verdad.