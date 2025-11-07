Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sesiones del Congreso Internacional FicTrans en la Facultad de Comunicación de la UGR. Javier F. Barrera
Congreso Internacional FicTrans

La UGR se vuelve cyberpunk para analizar las consecuencias de Matrix

La cita desborda los formatos clásicos de las ponencias con una combinación de investigadores, periodistas, artistas, músicos, autores teatrales y el mundo audiovisual del cine, la televisión o los videojuegos

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:41

Comenta

El 'Congreso Internacional FicTrans contra Matrix/Against Matrix' tiene un nombre más largo que la propia trilogía cinematográfica. También, al igual que en la cinta ... clave del cyberpunk, saltan chispas y hay tiroteos. Las primeras son las combinaciones narrativas transmediales, en las que autores de todo tipo explican junto a investigadores universitarios los vericuetos de sus relatos. Las segundos, las balaceras, esta vez son dialécticas. Son las críticas a formatos erróneos, significados no atribuidos o soluciones fallidos. O al revés. Porque en este congreso FicTrans se puede rebobinar. Como en Matrix.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

