La UGR traslada su potencial en IA a Melilla con una nueva cátedra

La Universidad y el Gobierno de la ciudad autónoma firman un convenio que compromete acciones para empresas e institutos a la espera del grado en Inteligencia Artificial

Andrea G. Parra

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:45

La Universidad de Granada (UGR) refuerza sus lazos con el Gobierno de Melilla en materia de Inteligencia Artificial (IA). En septiembre de 2026 comenzará (al ... fin tras los vaivenes de 2025) el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, que se impartirá en la ciudad autónoma y en la ciudad de la Alhambra. Y, este miércoles, día 3 de diciembre, el Hospital Real ha acogido el acto de presentación de la cátedra en IA, Sociedad Digital e Innovación Territorial. Una iniciativa que llevará la IA a las empresas, los institutos y al conjunto de la ciudadanía con cursos y actividades diversas. Para, entre otras cuestiones, aportar valor al nuevo modelo económico en esta «cuarta revolución industrial», fomentará vocaciones y captará talento.

