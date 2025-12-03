La UGR traslada su potencial en IA a Melilla con una nueva cátedra

La Universidad de Granada (UGR) refuerza sus lazos con el Gobierno de Melilla en materia de Inteligencia Artificial (IA). En septiembre de 2026 comenzará (al ... fin tras los vaivenes de 2025) el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, que se impartirá en la ciudad autónoma y en la ciudad de la Alhambra. Y, este miércoles, día 3 de diciembre, el Hospital Real ha acogido el acto de presentación de la cátedra en IA, Sociedad Digital e Innovación Territorial. Una iniciativa que llevará la IA a las empresas, los institutos y al conjunto de la ciudadanía con cursos y actividades diversas. Para, entre otras cuestiones, aportar valor al nuevo modelo económico en esta «cuarta revolución industrial», fomentará vocaciones y captará talento.

El rector de la Universidad granadina, Pedro Mercado, firmó el convenio de colaboración para esta cátedra que nace con un compromiso de 50.000 euros y que el próximo año serán 100.000 euros, según avanzó el vicepresidente de la ciudad autónoma de Melilla, Miguel Marín. En el acto estuvieron presentes el vicerrector para Campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación, Salvador del Barrio; el vicerrector de Investigación, Enrique Herrera; y el director de Transferencia e Innovación, Carlos Sampedro. Juan Antonio Marmolejo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla. Y, otros cargos de la ciudad autónoma de Melilla.

Alberto Luis Fernández, director de la cátedra, y Francisco Herrera, codirector, fueron los primeros en tomar la palabra para exponer las próximas acciones. Francisco Herrera repasó las actuaciones previstas en cursos de expertos para empresas y charlas en los institutos. «Es un proyecto ilusionante», subrayó al tiempo que relató la importancia de la IA. Valoró que esta cátedra es un elemento complementario a los estudios de grado que comenzarán en el curso 2026-2027. Además, habló también de las actuaciones de la Fundación AI y la transferencia que realiza.

Por su parte, Alberto Luis Fernández definió la cátedra como «un reto» que asumen para poder generar y transferir conocimiento en IA que ya es «transversal». Reivindicó que «la IA es el presente y el futuro».

Entre los objetivos de esta cátedra, según recoge el convenio de colaboración, figura crear una oferta formativa especializada en Inteligencia Artificial aplicada, accesible desde Melilla y atractiva a nivel nacional; impulsar líneas de investigación en IA ética, responsable y segura, adaptada a contextos regulatorios exigentes; fomentar vocaciones tecnológicas en la juventud melillense y facilitar la retención del talento; así como conectar el Campus de Melilla con redes de investigación nacionales e internacionales.

El rector Pedro Mercado agradeció la colaboración del Gobierno de Melilla y que haya apostado por la UGR para su modelo de desarrollo. Dijo que la Universidad estará en la medida de sus posibilidades.

Por su parte, el vicepresidente de la ciudad autónoma de Melilla, Miguel Marín, puso como «ejemplo» de colaboración el trabajo con la Universidad. Defendió que redunda en beneficio de las dos instituciones, tanto UGR como Gobierno de Melilla, pero sobre todo en la mejora de la sociedad y sus servicios. Ensalzó que los compromisos con la UGR se transforman en hechos y en partidas en los presupuestos. Desglosó algunas aportaciones en infraestructura y otras actuaciones universitarias. En 2025, 4,5 millones de euros y en 2026, más de cinco millones de euros. A lo que sumó otras cantidades en infraestructuras. Saludó la nueva cátedra que fortalecerá la alianza entre la Universidad, la empresa y la sociedad.

GRADO EN IA

A las preguntas sobre la implantación del grado en Ciencia de Datos e IA, el rector señaló que «el año que viene va a ser un año importante». En relación al cronograma de contratación de profesorado, anotó que seguirán el proceso habitual del plan de ordenación docente. En el mes de enero se iniciará y en marzo o abril se concluirá, el plan docente. La previsión de contratación de personal es de «siete u ocho» nuevos profesores.