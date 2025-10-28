Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Calle donde se encuentra el piso de estudiantes de la joven fallecida. Ideal

La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso

La joven estudiaba el doble grado en Educación Primaria y Estudios Franceses y el Rectorado ha puesto a disposición de sus compañeros asistencia psicológica

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Martes, 28 de octubre 2025, 13:03

Comenta

«Lamentamos comunicar el fallecimiento de Dª Paula Jinfeng Pacheco Torrente, estudiante del doble grado en Educación Primaria y Estudios Franceses». Es el mensaje de la Universidad de Granada (UGR) este martes, 28 de octubre, en referencia a la muerte este lunes en una vivienda de estudiantes que compartía con dos chicas más. El rector, Pedro Mercado, el Consejo de Gobierno, que hoy celebraba sesión ordinaria, y la comunidad universitaria se «unen al dolor de su familia, compañeros y compañeras por tan irreparable pérdida».

La institución universitaria granadina ha informado, a través de su Oficina de Gestión de la Comunicación, que ha contactado con la familia para transmitirles el «pésame y tristeza compartida por toda la comunidad universitaria». Está siendo velada en el tanatorio municipal de Albacete, donde tendrá lugar su sepelio hoy 28 de octubre.

Desde el equipo de gobierno han hablado, también, con la decanas de las facultades en la que cursaba sus estudios, Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación, para realizar un minuto de silencio «en memoria de Paula» así como «otras actuaciones que estimen oportunas».

Los gestores universitarios han contactado, además, con los compañeros y compañeras del grupo de clase y con las compañeras de piso para asistencia psicológica desde el Gabinete Psicopedagógico y la Delegación del Rector para la Salud.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla
  2. 2 Ya es oficial: los cuatro restaurantes con las mejores croquetas de Granada
  3. 3 Encuentran a un hombre fallecido en su vivienda de Chauchina
  4. 4 Meteorólogos se ponen de acuerdo en Granada: así lloverá este martes con horas clave
  5. 5 «Me acabo de salvar de un desastre en el que se convertiría este viaje a Granada, de no ser porque me di cuenta a tiempo»
  6. 6 Un accidente entre dos motos colapsa la Circunvalación de Granada
  7. 7

    El aeropuerto de Granada acogerá 3.980 vuelos de 17 destinos durante la temporada de invierno
  8. 8 Agresiva oferta de El Corte Inglés en una garrafa de aceite de oliva virgen extra que rompe el mercado
  9. 9 La Guardia Civil descubre 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados en Granada
  10. 10 El enterrador de varios cementerios de Granada que aprendió el oficio de su padre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso

La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso