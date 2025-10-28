La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso La joven estudiaba el doble grado en Educación Primaria y Estudios Franceses y el Rectorado ha puesto a disposición de sus compañeros asistencia psicológica

Andrea G. Parra Granada Martes, 28 de octubre 2025, 13:03

«Lamentamos comunicar el fallecimiento de Dª Paula Jinfeng Pacheco Torrente, estudiante del doble grado en Educación Primaria y Estudios Franceses». Es el mensaje de la Universidad de Granada (UGR) este martes, 28 de octubre, en referencia a la muerte este lunes en una vivienda de estudiantes que compartía con dos chicas más. El rector, Pedro Mercado, el Consejo de Gobierno, que hoy celebraba sesión ordinaria, y la comunidad universitaria se «unen al dolor de su familia, compañeros y compañeras por tan irreparable pérdida».

La institución universitaria granadina ha informado, a través de su Oficina de Gestión de la Comunicación, que ha contactado con la familia para transmitirles el «pésame y tristeza compartida por toda la comunidad universitaria». Está siendo velada en el tanatorio municipal de Albacete, donde tendrá lugar su sepelio hoy 28 de octubre.

Desde el equipo de gobierno han hablado, también, con la decanas de las facultades en la que cursaba sus estudios, Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación, para realizar un minuto de silencio «en memoria de Paula» así como «otras actuaciones que estimen oportunas».

Los gestores universitarios han contactado, además, con los compañeros y compañeras del grupo de clase y con las compañeras de piso para asistencia psicológica desde el Gabinete Psicopedagógico y la Delegación del Rector para la Salud.

