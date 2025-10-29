La UGR trabaja en la recuperación de elementos patrimoniales dañados por la dana de Valencia hace un año
El patrimonio intervenido en la UGR incluye bienes culturales procedentes de museos, archivos municipales, centros culturales e iglesias.
Europa Press
Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:23
La Universidad de Granada (UGR) mantiene su compromiso con la restauración del patrimonio cultural de museos, archivos municipales, centros culturales o iglesias dañados por la ... dana de Valencia de la que se cumple un año, en colaboración con el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación.
Así lo ha indicado en una nota de prensa la UGR a raíz del primer aniversario, este 29 de octubre, de la dana y la riada que provocó, que se cobró la vida de 229 personas y dejó con secuelas a cientos de miles de personas.
En este día, la UGR, además de manifestar su solidaridad y su cariño con todas las víctimas y sus familias, ha explicado que mantiene su compromiso de recuperación del patrimonio cultural arrasado por «las aguas como testimonio de la historia, la vida y la gestión de cada uno de los pueblos afectados».
El patrimonio intervenido en la UGR incluye bienes culturales procedentes de museos, archivos municipales, centros culturales e iglesias. Se trata de unos objetos especialmente afectados debido a la naturaleza de los materiales orgánicos que los constituyen y que se ven notablemente afectados por la acción del agua y el barro.
Tras una primera fase de examen y evaluación, el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración estableció un protocolo de actuación en atención al estado de conservación de cada uno de los bienes, siendo los más afectados trasladados a la Feria de Valencia para una actuación de urgencia y quedando otros en sus localidades de origen en espera de ser intervenidos.
«Son muchas las piezas que todavía se encuentran afectadas y que deben ser intervenidas en tanto que son parte de la herencia material recibida por estas comunidades para ser disfrutada y protegida por las generaciones presentes y transmitida, a su vez, a las generaciones futuras».
En este sentido y atendiendo al compromiso de la UGR con las personas afectadas, el Centro de Gestión y Restauración recibió el pasado jueves diez planos del Archivo Municipal de Alfafar y una escultura policromada relativa a San Antonio Abad procedente de la iglesia parroquial Nuestra Señora de Montserrat de Picanya para su restauración
Los trabajos abarcarán desde el examen y diagnóstico hasta la reintegración cromática, pasando por todos los tratamientos necesarios en cada una de las fases de intervención hasta «restituir los valores semánticos, estéticos y funcionales perdidos con el desastre».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión