La UGR sumará el próximo curso 65 plazas más a Comunicación Audiovisual

La Universidad de Granada (UGR) ofertará finalmente en el curso 2026-2027 un nuevo grupo en Comunicación Audiovisual, 65 nuevas plazas que se suman a ... las 65 ya existentes, por lo que habrá 130 en primero. No fue en el año académico 2025-2026 como estaba anunciado y aprobado en el consejo de gobierno de la institución del 13 de marzo de 2025, pero ahora la Oficina de Gestión de la Comunicación explica que será en el próximo septiembre. Este 2025 también iba a ser, pero no fue.

De lo que no hay información ni avance es en la posibilidad de ampliar el cupo de estudiantes admitidos en el grado en Matemáticas con un nuevo grupo. En la Facultad de Ciencias, que es donde lo imparten, se ha planteado y solicitado; con declaraciones de su actual mandatario y la anterior, sobre la conveniencia de un nuevo grupo. «Hasta donde tenemos conocimiento no hay novedades sobre una posible modificación sustancial para aumentar el número de plazas del grado en Matemáticas», trasladan las mismas fuentes. La justificación del aumento del número de plazas en el grado en Comunicación Audiovisual, la sustentan en la memoria, en la «gran demanda» anual de solicitudes para el ingreso en este título.

«En nuestra universidad, desde la implantación de la titulación, ha recibido más de 700 solicitudes por curso, frente a la oferta de 65 plazas de nuevo ingreso por curso», agrega. Hay que reseñar que estos estudios se ofertan en la actualidad con 65 plazas para nuevos estudiantes. La intención es sumar un segundo grupo, con otras 65 plazas, por lo que ingresarán cada curso 130 estudiantes.

En esa línea de argumentación, la institución justifica este incremento con la «consolidación del ámbito de conocimiento de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Granada, y con ello el desarrollo de los estudios de Ciencias de la Comunicación, tanto en la propia universidad, como en el sistema universitario andaluz y nacional».

En otro orden, señalan que «la existencia de un nuevo grupo del grado en Comunicación Audiovisual permitirá optimizar la necesaria renovación del equipamiento e instalaciones y recursos audiovisuales de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, debido a la obsolescencia tecnológica progresiva de éstos».

Este aumento de alumnado y profesorado del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad tiene también la lectura por parte de la UGR de que permitirá ampliar la proyección, sinergias y colaboración de la Facultad de Comunicación y Documentación con los diferentes órganos de la propia universidad, y con numerosos organismos públicos y privados en el ámbito de la Comunicación».