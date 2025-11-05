Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Plató Chicho Ibáñez Serrador de la Facultad de Comunicación. R.I

La UGR sumará el próximo curso 65 plazas más a Comunicación Audiovisual

La Universidad está a la espera del informe provisional de evaluación de la solicitud de verificación del grado en Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales

Andrea G. Parra

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:30

La Universidad de Granada (UGR) ofertará finalmente en el curso 2026-2027 un nuevo grupo en Comunicación Audiovisual, 65 nuevas plazas que se suman a ... las 65 ya existentes, por lo que habrá 130 en primero. No fue en el año académico 2025-2026 como estaba anunciado y aprobado en el consejo de gobierno de la institución del 13 de marzo de 2025, pero ahora la Oficina de Gestión de la Comunicación explica que será en el próximo septiembre. Este 2025 también iba a ser, pero no fue.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

