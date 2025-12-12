La UGR y Revvity premiarán los mejores trabajos fin de máster en bioinformática

La Universidad de Granada, junto con la empresa internacional Revvity, premiará los mejores trabajos fin de máster (TFM) a nivel nacional en bioinformática y biología ... computacional, dentro de la séptima edición del Datathon de Bioinformática. Este evento se realizará en el marco de las X Jornadas de Bioinformática de la UGR, que se celebrarán durante los días 17 y 18 de febrero de 2026.

Pueden participar estudiantes de cualquier universidad española que hayan defendido un TFM relacionado con la materia entre el 1 de enero de 2025 y el 10 de enero de 2026, y que no haya sido presentado en ediciones anteriores del Datathon. Los premios, patrocinados por la empresa Revvity, serán de 1.800 € para el primer clasificado, y 1.200 € para el segundo.

El plazo de inscripción estará abierto desde el 10 de diciembre de 2025 hasta el 10 de enero de 2026. Toda la información sobre las bases del concurso y el formulario de participación está disponible en la web: https://xjornadas.ugrbioinformatics.com/datathon

La entrega de premios tendrá lugar el 18 de febrero de 2026 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias, durante la celebración de las X Jornadas de Bioinformática de la Universidad de Granada.

El certamen está organizado por los departamentos de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (DECSAI) y de Estadística e Investigación Operativa, junto con la Unidad de Bioinformática del Centro de Genómica e Investigación Oncológica (GENYO). El objetivo del Datathon es reconocer la excelencia de trabajos relacionados con las ciencias de datos aplicadas a la biología computacional y la bioinformática, seleccionando los dos mejores TFM presentados en universidades españolas.

Revvity, empresa con sede en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, se ha consolidado como referente en bioinformática, integrando biología, informática y análisis de datos complejos para generar conocimiento útil y promover la innovación científica.

Con este Datathon, tanto la UGR como Revvity pretenden impulsar el talento emergente en bioinformática, disciplina fundamental para la biomedicina y las ciencias de la vida. Asimismo, buscan motivar al estudiantado a mejorar sus capacidades de síntesis, comunicación y divulgación científica, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura científica, tecnológica e innovadora en España.

Web de las X Jornadas de Bioinformática de la Universidad de Granada: https://xjornadas.ugrbioinformatics.com/