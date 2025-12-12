Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La UGR y Revvity premiarán los mejores trabajos fin de máster en bioinformática

Ya están abiertas las inscripciones para presentar los TFM al concurso Datathon

Viernes, 12 de diciembre 2025, 10:29

La Universidad de Granada, junto con la empresa internacional Revvity, premiará los mejores trabajos fin de máster (TFM) a nivel nacional en bioinformática y biología ... computacional, dentro de la séptima edición del Datathon de Bioinformática. Este evento se realizará en el marco de las X Jornadas de Bioinformática de la UGR, que se celebrarán durante los días 17 y 18 de febrero de 2026.

La UGR y Revvity premiarán los mejores trabajos fin de máster en bioinformática