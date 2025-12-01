La UGR pone la primera piedra del «laboratorio» de rehabilitación de la Azucarera

La Azucarera de San Isidro vivió este lunes un día que quedará marcado en la historia de la ciudad y de la Universidad de Granada ( ... UGR). Acogió la escenificación de la colocación de la primera piedra de lo que está llamado a ser el gran campus sostenible que aglutine investigación, docencia y cultura. En los cimientos de la primera obra destacada de este conjunto catalogado en 2015 como Bien de Interés Cultural (BIC), quedó una urna con planos de la obra, periódicos del día, monedas de curso legal y un acta firmada por las autoridades presentes.

Hubo una asistencia destacada en una ceremonia celebrada a las trece horas. El rector de la Universidad granadina, Pedro Mercado, recibió a Pedro Fernández, delegado del Gobierno de España en Andalucía; Iñaqui Carnicero Alonso-Colmenares, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura; María Teresa Verdú, directora general de Agenda Urbana y Arquitectura; y Francis Rodríguez, presidente de la Diputación. También asistieron otras autoridades políticas y académicas. Así como vecinos del barrio. Y no faltó la ex rectora Pilar Aranda, en cuyo mandato se compró la Azucarera.

Juan Domingo Santos, catedrático de la Universidad granadina y director del proyecto de la Azucarera, condujo el acto en la nave central, y después se metió la urna en el patio delante de la destilería y echaron las primeras paladas. Primero el rector y después el resto de autoridades. Y Aranda, que fue reclamada por Mercado. «La primera piedra, por fin. Madre mía», se le escuchó a Aranda mientras era aplaudida. Como curiosidad, después varios vicerrectores se hicieron fotos también con la pala.

En 2027 comenzará, con un presupuesto de más de siete millones, la actuación que permitirá la rehabilitación de conjunto de la destilería y la ordenación del parque de 19.000 metros de la Azucarera

Juan Domingo Santos dio la bienvenida a «está joya» de la arquitectura industrial. Y, explicó que esta primera obra será el ADN que evidenciará cómo recuperar la Azucarera de San Isidro. Un «laboratorio» para rehabilitar y recuperar el gran complejo de San Isidro.

En varios de los discursos estuvo presente la voluntad de que la Azucarera sea exponente de la recuperación de la memoria individual y colectiva. Con el objetivo de hacer «mejor» la universidad y la ciudad.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana asume esta primera actuación por un valor de 1,5 millones de euros para la conservación y adaptación de la nave de enseres de la destilería para espacios de trabajo e investigación de la entidad universitaria granadina. También incluye trazados de obras ordinarias de redes de infraestructura interior.

El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Juan Moreno Romero, director de obra también, y será gestionado por la Unidad Técnica de la Universidad.

La actuación contempla la rehabilitación de 374,91 metros cuadrados de superficie construida y más de 1.800 metros cuadrados de urbanización en la plaza de los depósitos. La nave de enseres se adecuará como espacio de trabajo para grupos de investigación.

Estos primeros trabajos forman parte de un plan global, como se ha señalado, para recuperar todo el conjunto de naves de la destilería y la nave almacén de pulpa con fachada lateral a la plaza de los depósitos. Por el elevado importe de la actuación se consideró conveniente abordarla en fases.

Las maquinas empezarán el día 10 de este mes de diciembre. Este lunes, ha sido el acto institucional de la transformación de la Azucarera en un campus ecológico y de sostenibilidad con programas de usos mixtos vinculados a la investigación y a la extensión universitaria. El plazo de ejecución de esta obra está estimado en nueve meses.

El rector Mercado destacó que la Azucarera es un «reto, una oportunidad y el signo del compromiso de la universidad con la ciudad, la provincia y el futuro de esta tierra».

Por si parte, Carnicero defendió que la recuperación de la Azucarera no es un gesto de nostalgia, es «un compromiso de futuro».

La rehabilitación del conjunto de la destilería comenzará en 2027, según se anunció hoy. El presupuesto será de más de siete millones de euros. Además, se pondrá en marcha el gran parque de la Azucareras con 19.000 metros cuadrados en el terreno pegado a las naves de la destilería, en la zona derecha del conjunto industrial.

Ya hay moradores

La institución universitario granadina adquirió a finales de 2021 la Azucarera de San Isidro, que se encuentra incluida en la lista de los 100 ejemplos más representativos de la arquitectura industrial española. Cuenta con una parcela de 87.958 metros cuadrados y una superficie construida de naves de 20.264 metros cuadrados, según los datos de patrimonio de la UGR. Está junto al barrio de la Bobadilla, la vega y la vía del ferrocarril.

En el recinto de la Azucarera ya hay moradores universitarios. Los investigadores del laboratorio UIMA (unidad de investigación de la madera estructural de Andalucía) están ya instalados.