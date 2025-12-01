Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento histórico para la ciudad de Granada: primera piedra del «laboratorio» de rehabilitación de la Azucarera. Pepe Marín

La UGR pone la primera piedra del «laboratorio» de rehabilitación de la Azucarera

Las maquinas empezarán a trabajar en la destilería el día 10 de este mes para la primera obra por un valor de 1,5 millones de euros

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:41

La Azucarera de San Isidro vivió este lunes un día que quedará marcado en la historia de la ciudad y de la Universidad de Granada ( ... UGR). Acogió la escenificación de la colocación de la primera piedra de lo que está llamado a ser el gran campus sostenible que aglutine investigación, docencia y cultura. En los cimientos de la primera obra destacada de este conjunto catalogado en 2015 como Bien de Interés Cultural (BIC), quedó una urna con planos de la obra, periódicos del día, monedas de curso legal y un acta firmada por las autoridades presentes.

